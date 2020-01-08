CHP'li Taşcıer'den kadına yönelik şiddetin önlenmesi çağrısı Açıklaması - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kadına yönelik şiddete karşı önleyici tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Olay olmadan önce önlenmesi lazım. Olay olduktan sonra kadınların seslerini duyuracakları hayatları dahi olmuyor. Tek bir kadın arkadaşımızın dahi aramızdan ayrılmasına tahammülümüz yok." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi de olan Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin giderek arttığına dikkati çekti.

Taşcıer, kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan yarası haline geldiğini, bunda yaşanan vahşetin olduğu kadar cezasızlık algısının da payı olduğunu savundu.

Şiddet uygulayan cani ve katillerin pek çoğunun ya tümüyle cezasız kaldığını ya da birtakım indirimlerle paçayı kurtardıklarını ifade eden Taşcıer, "Bu durum bizleri isyan ettirdiği kadar şiddet gören kadınların da korkularını arttırıyor. Daha da acısı kadınlar, adalete kavuşmak için seslerini sosyal medyadan duyurmak zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Taşcıer, emniyete ve savcılığa giden kadınların kimisinin "bir şey olmaz" diyerek evine gönderdiğini, kimisinin de barıştırmanın yollarını aradığını iddia etti.

Böyle bir ortamda kadınların seslerini duyurmak için sosyal medyadan yardım çağrısı yaptıklarını vurgulayan Taşcıer, seslerinin adaletin sağlanmasıyla görevli kişilerce duyulmadığını öne sürdü.

"Bu kadınlar, adalete ulaşmak için sosyal medyadan yardım talep etmek zorunda mı? Hukukun işlemesi için illa her olayda sosyal medyanın baskı mı yapması gerekiyor? Hukuk için twitter şart mı? Ne yazık ki şart. Zaten sorun da burada." değerlendirmesinde bulunan Taşcıer, eşinden şiddet görüp bunu sosyal medyadan paylaşan kadınlardan bahsetti.

Taşcıer, görevini kanunlarda yazdığı şekliyle uygulayan kamu görevlilerinin büyük çoğunun kadına şiddet konusunda ne kanunlardan ne de İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası hukuk kurallarından haberi bulunmadığını, haberleri varsa da iş uygulamaya geldiğinde bunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.

Bu nedenle hem Adalet Bakanlığı, hem İçişleri Bakanlığı'nın, kamu görevlilerinin yapması gerekli şeylerin yazıldığı genelgeler yayımladığını belirten Taşcıer, "Aslında bakanlık da kamu görevlilerinin yerine getirmesi gerektiği görevlerini yapmadığını kabul ediyor." görüşünü dile getirdi.

Gamze Taşıcıer, genelgelerin doğru ancak yetersiz olduğunu dile getirdi.

Elektronik kelepçe uygulamasının da yaygınlaşmasını isteyen Taşçıer, "Kadına yönelik şiddete karşı önleyici tedbirler almak zorundayız. Olay olmadan önce önlenmesi lazım. Olay olduktan sonra kadınların seslerini duyuracakları hayatları dahi olmuyor. Tek bir kadın arkadaşımızın dahi aramızdan ayrılmasına tahammülümüz yok." diye konuştu.