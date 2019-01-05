CHP'li Vekillerden Bilecik Çıkartması
37 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakırözer, Bilecik'te faaliyet gösteren bazı oda başkanları ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
ile CHP Eskişehir
Milletvekilimiz Utku Çakırözer
, Bilecik'te faaliyet gösteren bazı oda başkanları ziyaret etti.
İkiliye, CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin
, CHP İl Başkanı Mehmet Metin
Yaşar ve Merkez
İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan eşlik etti. Heyet ilk olarak Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen'i makamında ziyaret etti. Buradan sırasıyla Esnaf Kefalet Kooperatifi, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden heyet, yaklaşan yerel seçimler öncesi "Türkiye
ekonomisinin gidişatı ve Bilecik ekonomisi" hakkında istişarelerde bulundular. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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