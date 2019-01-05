Son Dakika Haberleri: CHP'li Vekillerden Bilecik Çıkartması

CHP'li Vekillerden Bilecik Çıkartması

37 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakırözer, Bilecik'te faaliyet gösteren bazı oda başkanları ziyaret etti.

CHP'li Vekillerden Bilecik Çıkartması, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakırözer, Bilecik'te faaliyet gösteren bazı oda başkanları ziyaret etti.

İkiliye, CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ve Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan eşlik etti. Heyet ilk olarak Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen'i makamında ziyaret etti. Buradan sırasıyla Esnaf Kefalet Kooperatifi, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden heyet, yaklaşan yerel seçimler öncesi "Türkiye ekonomisinin gidişatı ve Bilecik ekonomisi" hakkında istişarelerde bulundular. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

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