Son Dakika Haberleri: CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de

CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtmak ve açılışa katılmak üzere İzmir'e geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtmak ve açılışa katılmak üzere İzmir'e geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. VIP salonundan çıkan Kılıçdaroğlu, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek CHP İzmir belediye başkanları tanıtım programına katılmak üzere havaalanından ayrıldı. CHP lideri, adayları tanıttıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mithatpaşa'da yapımı tamamlanan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılışını gerçekleştirecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Adnan Menderes Havalimanı, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor 23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti

Zincir Marketlerin Tanzim Satış Oyunu Ortaya Çıktı Kadıköy'den Belediye Başkanı Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:11:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]