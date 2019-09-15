CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adalete güvenin yüzde 30'lar seviyesine indiğini ve hukukun üstünlüğü konusunda dünyada 50 basamak geriye gidildiğini söyledi.



Parti Meclisi Toplantısı öncesi gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarına mesaj gönderdi: "Siz adaletsizliği besliyorsanız ciddi sorunlar doğar. Adalete duyulan güven yerlerde sürklenirse bundan en büyük zararı vatandaş görür. Adaletin tepesindeki insanlar adalete güvenin yüzde 30'lara düştüğünü söylüyor. İktidar sahiplerinin düşünmesi lazım. Kim toplumu ayrıştırıyor ve bölüyor? Adalete sadece bizim ihtiyacımız yok. Bütün canlıların adalete ihtiyacı var."