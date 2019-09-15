Son Dakika Haberleri: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü
Son Dakika Dünya Haber

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adalete güvenin yüzde 30'lar seviyesine indiğini ve hukukun üstünlüğü konusunda dünyada 50 basamak geriye gidildiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adalete güvenin yüzde 30'lar seviyesine indiğini ve hukukun üstünlüğü konusunda dünyada 50 basamak geriye gidildiğini söyledi.


Parti Meclisi Toplantısı öncesi gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarına mesaj gönderdi: "Siz adaletsizliği besliyorsanız ciddi sorunlar doğar. Adalete duyulan güven yerlerde sürklenirse bundan en büyük zararı vatandaş görür. Adaletin tepesindeki insanlar adalete güvenin yüzde 30'lara düştüğünü söylüyor. İktidar sahiplerinin düşünmesi lazım. Kim toplumu ayrıştırıyor ve bölüyor? Adalete sadece bizim ihtiyacımız yok. Bütün canlıların adalete ihtiyacı var."

Euronews.com'da Görüntüle

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Borçlanma Genel Müdürlüğü tepkisi: Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi
CHP'li başkanın kaçak olduğu iddia edilen villasına inceleme yapıldı Rus uçağı Su-35 İstanbul semalarında Gelin ve damadın nikah şekeri yerine dağıttığı fidanlar tüm misafirleri şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:58:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]