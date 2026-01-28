CHP Lideri Özel: Tutuksuz Yargılanan Aktaş\'a Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında 700 yılın üzerinde hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş'ın tutuksuz yargılandığını belirterek, "Adana'dan Kadir Aydar, Zeydan Karalar, Oya Tekin, şu anda ceza alsalar yatarları kalmamış olan arkadaşlarımız tutuklular. Öyle ki Zeydan Karalar'ın şu anda hükmü kesinleşse, istediği cezayı verse eve yollayacak. Yargılama sürüyor diye tutuklu oluyor. Olacak iş değil." dedi.

Özel, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen davanın duruşmasını izledi.

Duruşmadan çıktıktan sonra Aile Dayanışma Ağı ile birlikte cezaevi önünde açıklama yapan Özel, davada yargılananların kendilerine yöneltilen suçlamalara karşı yanıt verme imkanı bulduklarını söyledi.

Yargılamaların 7-8 ay önce yapılabileceğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye olmadı? Sırf bu kıymetli aileleri, eşleri, çocukları, anneleri, babaları baskı altına almak, onların üzerinden arkadaşlarımızı yıpratmak ve savcıların teklif ettiği iftiranamelerle birbirlerini suçlamaları ve bulamadıkları kanıtı suni olarak üretmek için bu zulmü bugüne kadar yaptılar. Türkiye'nin dört bir yanında benzer davalar oluyor ve görülüyor. İddialar oluyor ve bu iddialara karşı iddianame hazırlanıyor, hızlı şekilde, 2-3 haftada. Buradaki savcıların, '110 kişilik dosyaya 4 günde iddianame hazırladık' diye kendi rekorlarını söyledikleri var. Ama şu anda aramızda 8-9 aydır eşinin, oğlunun iddianamesini bekleyen arkadaşlarımız var."

Özel, davada tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş'a ilişkin şunları kaydetti:

"Bu salona dün pahalı makam aracıyla evinden gelen suç örgütü dedikleri yapının başındaki kişi, 770 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanıyor. Neden? Deliller toplanmış. Kaçma şüphesi yok. Varsa işte ev hapsi vermiş, evinde oturuyor. Adana'dan Kadir Aydar, Zeydan Karalar, Oya Tekin, şu anda ceza alsalar yatarları kalmamış olan arkadaşlarımız tutuklular. Öyle ki Zeydan Karalar'ın şu anda hükmü kesinleşse, istediği cezayı verse eve yollayacak. Yargılama sürüyor diye tutuklu oluyor. Olacak iş değil. Bütün mesele, Zeydan gidince Adana'da hizmet edecek, CHP'yi büyütmeye devam edecek. Kadir gidince kendi ilçesinde, Ceyhan'da hizmet edecek, partisini büyütmeye devam edecek. 'Oya, Seyhan'a gitmesin. Ekrem işin başına dönmesin, kreş açacak, bizi yıpratmaya devam edecek. Hizmet edecek, yıpratmaya devam edecek, yerime geçecek.' Bu bir siyasi mücadele, hukuki mücadele değil."

Dava kapsamında tutuklu bulunanlardan bazılarının 40 kişilik koğuşlarda çok sayıda suç işlemiş sanıklarla birlikte kaldıklarını, Aktaş'ın ise 10 korumayla korunduğunu öne süren Özel, bu durumun katlanılır olmadığını ifade etti.

Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın duruşmaya ilişkin, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi." şeklindeki paylaşımına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ne keşkesi? Haftaya salı Meclis açılıyor mu? Sabah Feti Yıldız tek imzalı kanun maddesi, gerekçe de 'Kamuoyunun yakından takip etmesi için canlı yayın yapılabilir.' Bir yürürlük maddesi. İki maddelik kanunu koy oraya kardeşim, yaz gerekçesini. Öğleden sonra Adalet Komisyonu'nda görüşülecek, konu bu kadar net. Kabul edenler, etmeyenler, edildi. Kanunun sadece 48 saat bekleme süresi var. Ama iç tüzük gereğinde bütün gruplar ister, imza atarsa Danışma Kurulu'nda süreye uyulmayabiliyor. Acil durumlarda öne çekebiliyorsun. O imzayı da vereceğiz, ben vereceğim, herkes verecek, bütün partiler."

Açıklamasının ardından Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti, daha sonra duruşmayı takip etmek üzere tekrar salona geldi.