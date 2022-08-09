Manisalı Üzüm Üreticisi: Tamamen Özel Sektöre Teslimiz. Devlet de Bizden Aldığı Üzümü TMO'da Tutuyor, İhracatçıya Peşkeş Çekiyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üzüm fiyatının geçen seneyle aynı olduğunu, kilosunun 5 TL'den satıldığını söyleyen bir üretici, "Tamamen özel sektöre teslimiz. Devlet de bizden aldığı üzümü TMO'da tutuyor, ihracatçıya peşkeş çekiyor. Bizim yaşama şansımız yok. Yediğimiz gol, izlenen tarım politikasından" dedi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Alaşehir'de üzüm üreticilerini ziyaret etti. Tüccarların üzüm piyasasını düşürmek için yaş üzüm hasadını erken başlattığını belirten çiftçiler, yaş üzüm fiyatının kilo başına 5 TL'yi geçmediğini, özel sektörün insafına terk edildiklerini söylediler.

Bir üretici, "Kendi içimizdeki ihracatçı firmalar sürekli fiyat kırıyor. Fiyat kırdıkça üreticinin üzerinden gidiyor bu giden. Kendi ihracatçımız, kendi üzümünü düşürmek için dahi İran üzümünü aldı sattılar. Erkenden üzümleri sattık, 12 bin liradan sattık. Bu oyun, Türk üzümünün önünü kesmek için bir oyundur. Olgunlaşmamış üzümü gönderirsiniz, Rusya'dan piyasaya geri gelir. Ondan sonra da seni kazığa oturturlar" dedi.

"DEVLET, BİZDEN ALDIĞI ÜZÜMÜ TMO'DA TUTUYOR, İHRACATÇIYA PEŞKEŞ ÇEKİYOR"

TARİŞ'i eleştiren bir başka üretici ise "TARİŞ, yedi gün çalışıyor, 12 ay maaş ödüyor. Sadece 7 bin 10 bin ton üzüm alıyor. Tamamen özel sektöre teslimiz. Devlet de bizden aldığı üzümü TMO'da tutuyor, ihracatçıya peşkeş çekiyor. Bizim yaşam şansımız yok. Bizim yediğimiz gol, izlenen tarım politikasından. 20 senedir seyrediyoruz bunu, bizde de suç var. 'Her şeye eyvallah, eyvallah. Bana bir şey olmaz.' Aha oldu. İşte güm" diye konuştu.

Özel sektörün üzüm alımları nedeniyle fiyatın geçen yıla göre çok az arttığına dikkat çeken bir başka üretici de "Özel sektörden başkası yok. Devlet kurumu yok, kapanmış. Yaş üzüm tüccarları monopol oluşturmuşlar. Fiyatları aynı tutuyorlar" dedi.