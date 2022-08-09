Manisalı Üzüm Üreticisi: Tamamen Özel Sektöre Teslimiz. Devlet de Bizden Aldığı Üzümü TMO'da Tutuyor, İhracatçıya Peşkeş Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Manisalı Üzüm Üreticisi: Tamamen Özel Sektöre Teslimiz. Devlet de Bizden Aldığı Üzümü TMO'da Tutuyor, İhracatçıya Peşkeş Çekiyor

09.08.2022 17:11

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üzüm fiyatının geçen seneyle aynı olduğunu, kilosunun 5 TL’den satıldığını söyleyen bir üretici, “Tamamen özel sektöre teslimiz. Devlet de bizden aldığı üzümü TMO’da tutuyor, ihracatçıya peşkeş çekiyor. Bizim yaşama şansımız yok. Yediğimiz gol, izlenen tarım politikasından” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üzüm fiyatının geçen seneyle aynı olduğunu, kilosunun 5 TL'den satıldığını söyleyen bir üretici, "Tamamen özel sektöre teslimiz. Devlet de bizden aldığı üzümü TMO'da tutuyor, ihracatçıya peşkeş çekiyor. Bizim yaşama şansımız yok. Yediğimiz gol, izlenen tarım politikasından" dedi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Alaşehir'de üzüm üreticilerini ziyaret etti. Tüccarların üzüm piyasasını düşürmek için yaş üzüm hasadını erken başlattığını belirten çiftçiler, yaş üzüm fiyatının kilo başına 5 TL'yi geçmediğini, özel sektörün insafına terk edildiklerini söylediler.

Bir üretici, "Kendi içimizdeki ihracatçı firmalar sürekli fiyat kırıyor. Fiyat kırdıkça üreticinin üzerinden gidiyor bu giden. Kendi ihracatçımız, kendi üzümünü düşürmek için dahi İran üzümünü aldı sattılar. Erkenden üzümleri sattık, 12 bin liradan sattık. Bu oyun, Türk üzümünün önünü kesmek için bir oyundur. Olgunlaşmamış üzümü gönderirsiniz, Rusya'dan piyasaya geri gelir. Ondan sonra da seni kazığa oturturlar" dedi.

"DEVLET, BİZDEN ALDIĞI ÜZÜMÜ TMO'DA TUTUYOR, İHRACATÇIYA PEŞKEŞ ÇEKİYOR"

TARİŞ'i eleştiren bir başka üretici ise "TARİŞ, yedi gün çalışıyor, 12 ay maaş ödüyor. Sadece 7 bin 10 bin ton üzüm alıyor. Tamamen özel sektöre teslimiz. Devlet de bizden aldığı üzümü TMO'da tutuyor, ihracatçıya peşkeş çekiyor. Bizim yaşam şansımız yok. Bizim yediğimiz gol, izlenen tarım politikasından. 20 senedir seyrediyoruz bunu, bizde de suç var. 'Her şeye eyvallah, eyvallah. Bana bir şey olmaz.' Aha oldu. İşte güm" diye konuştu.

Özel sektörün üzüm alımları nedeniyle fiyatın geçen yıla göre çok az arttığına dikkat çeken bir başka üretici de "Özel sektörden başkası yok. Devlet kurumu yok, kapanmış. Yaş üzüm tüccarları monopol oluşturmuşlar. Fiyatları aynı tutuyorlar" dedi.

YORUMLAR
500
Genç futbolcular Ayberk, Berke ve Arda profesyonel oldu Genç futbolcular Ayberk, Berke ve Arda profesyonel oldu Baha Ünlü'den Saldırıya Uğrayan Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar'a Ziyaret Baha Ünlü'den Saldırıya Uğrayan Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar'a Ziyaret
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı Üzüm Üreticisi: Tamamen Özel Sektöre Teslimiz. Devlet de Bizden Aldığı Üzümü TMO'da Tutuyor, İhracatçıya Peşkeş Çekiyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:30:11. #1.11#
SON DAKİKA: Manisalı Üzüm Üreticisi: Tamamen Özel Sektöre Teslimiz. Devlet de Bizden Aldığı Üzümü TMO'da Tutuyor, İhracatçıya Peşkeş Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş