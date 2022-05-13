CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı - Son Dakika
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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı

13.05.2022 10:15
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı

CHP'de olağanüstü toplanma kararı verilmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

CHP'de olağanüstü toplanma kararı verilmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantı için İl Başkanlığı'na birlikte geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü düzenlenen MYK toplantısı tamamlandı.

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın saat 11.00'de basın açıklaması yapması bekleniyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP MYK'nin olağanüstü toplanacağı duyurulmuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu soruları yanıtladı

Toplantının başlamasının ardından İl Başkanlığı'na gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaftancıoğlu kararını eleştiren İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili karar doğrudan İstanbul seçimlerinin kazanılmasıyla ilgili midir?" sorusunu, "Tabii ki. Biz hukukun içerisinde, hukuk sisteminin içerisinde çok dürüst ve hukukun gereğini yapan, yapmak isteyen yargıçların, savcıların olduğunu da biliyoruz. Dilerim bu iş sona erer." diye yanıtladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı - Son Dakika


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