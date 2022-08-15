Ali Mahir Başarır: Suriyeli Esnaf Memnun, Mersinli Esnaf Perişan

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Mersin Toroslar ilçesinde bir kendi vatandaşlarımızı, bir de Suriyeli esnafı geziyoruz. Gerçekten vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Burada, Recep Tayyip Erdoğan'ın doldurduğu Suriyeli esnaf var. Onlar, Cumhurbaşkanı ve Nebati'den çok memnunlar. ya Mersinli esnaf, vatandaş? Suriyeli esnaf memnun ama Mersinli esnaf perişan. İşte ülkenin hali bu" dedi.

Ali Mahir Başarır, Mersin'in Toroslar ilçesinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Önal ve partisinin ilçe örgütü yöneticileri ile esnafı ziyaret etti.

"AİLEM, AKP'Lİ OLARAK HİÇ MEMNUN DEĞİL"

Başarır'ın ziyaret ettiği bir berber, "Normalde dükkanımda çok güzel ışıklarım var ama ben yakmak istemiyorum. Çünkü ben 600 TL fatura öderken şu an son, bin 890 TL son faturamı ödedim. Geçen seneki kiram 583 TL ama bu sene istenen kira 3 bin TL. 'Ekonomi çok iyi' diyorlar ama biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz. Ailem, AKP'li olarak hiç memnun değil" diye konuştu.

"VATANDAŞTAN, HERKESTEN MEMNUNUZ"

Başarır, daha sonra Suriyeli bir berberi ziyaret etti. Başarır'ın "İşler iyi, Recep Tayyip Erdoğan'dan memnunuz değil mi? Nebati'den memnunuz. Ekonomiden memnunuz" demesi üzerine Suriyeli berber, "Herkesten, vatandaştan, herkesten memnunuz" yanıtını verdi.

Başarır'ın ziyaret ettiği bir hırdavatçı ise hükümetin halkın içine girmeden neyin ne olduğunu anlayamayacağını; ekonominin onlara göre iyi, ancak esnafının halinin perişan olduğunu söyledi.

"HAYAT SİZE GÜZEL ZATEN"

Başarır'ın daha sonra ziyaret ettiği Suriyeli başka bir esnaf, "İşler nasıl" sorusu üzerine, "Elhamdülillah, çok şükür. Türk ekonomisi çok güzel" dedi. Başarır'ın "Recep Tayyip Erdoğan'dan memnunuz" demesi üzerine esnaf, gülerek, "10 numara" diye konuştu. Başarır, bunun üzerine "Hayat size güzel zaten" diyerek karşılık verdi.

Bir kasap ise Başarır'a, "Tavuk reyonu soğukluk ister ama ben çalıştıramıyorum. Çünkü sekiz tane vergi borcum var. Aldığım fiyatın 1-2 lira fazlasına satıyorum" dedi.

"GERÇEKTEN VAHİM BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Esnaf ziyaretlerinin ardından Mersin Gelecek Suriye Topluluğu önünde açıklama yapan Başarır, şöyle konuştu:

"Toroslar ilçesinde bir kendi vatandaşlarımızı, bir de Suriyeli esnafları geziyoruz. Gerçekten vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Burada, Recep Tayyip Erdoğan'ın doldurduğu Suriyeli esnaf var. Onlar, Cumhurbaşkanı ve Nebati'den çok memnunlar. ya Mersinli esnaf, vatandaş? Suriyeli esnaf memnun ama Mersinli esnaf perişan. İşte ülkenin hali bu. Yazıklar olsun."