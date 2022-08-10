Ali Mahir Başarır, KKTC'deki Külliye İhalesinin Pazarlık Usulüyle Siyahkalem'e Verilmesini Eleştirdi: "Sürekli Paramızı, 84 Milyonun Rızkını Birkaç... - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır, KKTC'deki Külliye İhalesinin Pazarlık Usulüyle Siyahkalem'e Verilmesini Eleştirdi: "Sürekli Paramızı, 84 Milyonun Rızkını Birkaç...

10.08.2022 17:20

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapacağı külliyenin ihalesinin pazarlık usulüyle Siyahkalem Mühendislik Şirketi’ne verildiğini belirterek, “Kıbrıs’a külliye yapıyoruz, tam 2 milyar 497 milyon TL. İhale, yine 21/b; yandaşlarına, Siyahkalem Mühendislik Şirketi’ne. AKP’ye çok yakın bir şirket. Türkiye’de, Beyefendi’nin sarayındaki spor salonunun ihalesini 10 milyon 390 bin TL’ye alan şirket. Başka şirket, başka müteahhit yok. Sürekli paramızı, 84 milyonun rızkını birkaç müteahhit şirketine veriyoruz” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapacağı külliyenin ihalesinin pazarlık usulüyle Siyahkalem Mühendislik Şirketi'ne verildiğini belirterek, "Kıbrıs'a külliye yapıyoruz, tam 2 milyar 497 milyon TL. İhale, yine 21/b; yandaşlarına, Siyahkalem Mühendislik Şirketi'ne. AKP'ye çok yakın bir şirket. Türkiye'de, Beyefendi'nin sarayındaki spor salonunun ihalesini 10 milyon 390 bin TL'ye alan şirket. Başka şirket, başka müteahhit yok. Sürekli paramızı, 84 milyonun rızkını birkaç müteahhit şirketine veriyoruz" dedi.

Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada, KKTC'deki külliye ihalesinin pazarlık usulüyle Siyahkalem Mühendislik Şirketi'ne verilmesini eleştirdi. Başarır, şunları söyledi:

"SÜREKLİ PARAMIZI, 84 MİLYONUN RIZKINI BİRKAÇ MÜTEAHHİT ŞİRKETİNE VERİYORUZ"

"Kıbrıs'a külliye yapıyoruz, tam 2 milyar 497 milyon TL. İhale, yine 21/b; yandaşlarına, Siyahkalem Mühendislik Şirketi'ne. AKP'ye çok yakın bir şirket. Türkiye'de, Beyefendi'nin sarayındaki spor salonunun ihalesini 10 milyon 390 bin TL'ye alan şirket. Başka şirket, başka müteahhit yok. Sürekli paramızı, 84 milyonun rızkını birkaç müteahhit şirketine veriyoruz. Kıbrıs'a yaklaşık 2 buçuk milyara külliye yapıyor Beyefendi, bunu da yandaş şirkete veriyor. Utanç verici bir tablo. Ülkeyi maalesef soğan gibi soyuyorlar. İnsanları ekmeğe muhtaç ediyorlar ama milyarlarca liralık ihaleleri yandaşlara veriyorlar. Külliye yapma merakı maalesef ki Cumhurbaşkanı'nın, bitmiyor."

Başarır, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da şunları kaydetti:

"İHALEYİ AKP'Lİ OLMAYAN BİR ŞİRKET ALACAK DİYE ÖDÜNÜZ KOPUYOR"

"KKTC, Türkiye için çok değerli ve önemli. Elbette yavru vatan Kıbrıs'a sahip çıkacağız. Ancak orada yaptığınız işlerde bile 21/b gibi kötü alışkanlığınızı bırakamıyorsunuz. İhaleyi AKP'li olmayan bir şirket alacak diye ödünüz kopuyor. 20 yılı aşkındır bu ülkeyi yöneten iktidar olarak bir kez olsun kamu yararını gözetin. Eğer ki siz bu ihaleyi açık ihale olarak yapsaydınız ve rekabet koşullarını sağlasaydınız kesinlikle daha ucuza mal edecektik. Ancak sizin derdiniz, hizmet yaparken vatandaşın kazancını değil yandaşın kazancını ön plana çıkartmak. Size göre, AKP'li olmayan her şirket yabancı şirket statüsünde. Siz, 84 milyonu değil Beşli Çete'yi ve türevlerini kucaklıyorsunuz."

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Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, AK Parti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır, KKTC'deki Külliye İhalesinin Pazarlık Usulüyle Siyahkalem'e Verilmesini Eleştirdi: 'Sürekli Paramızı, 84 Milyonun Rızkını Birkaç... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır, KKTC'deki Külliye İhalesinin Pazarlık Usulüyle Siyahkalem'e Verilmesini Eleştirdi: "Sürekli Paramızı, 84 Milyonun Rızkını Birkaç... - Son Dakika
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