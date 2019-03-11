Son Dakika Haberleri: CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Sözlerine Tepki

CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Sözlerine Tepki

29 dakika önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine tepki göstererek, "Bartın Milletvekili sayın Bankoğlu'nun Almanya'da yapmış olduğu bir açıklamada -yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Salıcı da var-...

CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Sözlerine Tepki, System.String[]
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine tepki göstererek, "Bartın Milletvekili sayın Bankoğlu'nun Almanya'da yapmış olduğu bir açıklamada -yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Salıcı da var- orada 'PKK'lıların oyuna da talibiz.' demesi, büyük bir skandala imza attığını gösteriyor. Bunu söylerken de CHP Genel Başkan Yardımcısı hiç tepki göstermiyor, düzeltme ihtiyacı duymuyor." dedi.

Tunç, partisinin Bartın İl Başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bankoğlu'nun Almanya'nın Köln kentinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan oturumda yaptığı açıklamasının talihsiz ve bilinçli olduğunu söyledi.

Bunun bir dil sürçmesi olmadığını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Çünkü burada HDP'yle yaptıkları ittifakı gizleme ihtiyacı bile duymuyorlar. Başlangıçta CHP, HDP ile iş birliği yapmadığını söylese de adaylar belirlenirken birçok yerde HDP'nin aday çıkarmaması ve CHP'yi destekleyeceklerini kendileri de söylemişti. Bazı CHP'li belediye başkan adayları ve milletvekilleri de mikrofonlar açık unutulduğunda HDP ve PKK ile yaptıkları ittifakı açığa vurmuşlardı. Bu kez CHP'nin Bartın Milletvekili sayın Bankoğlu, Almanya'da yapmış olduğu bir açıklamada -yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Salıcı da var- orada 'PKK'lıların oyuna da talibiz.' demesi, büyük bir skandala imza attığını gösteriyor. Bunu söylerken de CHP Genel Başkan Yardımcısı hiç tepki göstermiyor, düzeltme ihtiyacı duymuyor."

Ülkenin 40 yıldır PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini ve milleti bölmek isteyen bu terör örgütünün yıllarca ülkede huzursuzluğa sebep olduğunu anlatan Tunç, "Şu anda PKK'nın kökünü kazımak için verdiğimiz mücadele ortadayken CHP milletvekilinin '31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye gerekli dersi PKK'lıların da oyuyla vereceğiz. Onların da desteğini istiyoruz.' demesi esef vericidir. Bunu şiddetle reddediyoruz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti milletvekilinin söyleyeceği sözler değildir. Bartınımızdan böyle bir söz çıkması bütün Bartınlıları rahatsız etmiştir. Öncelikle sayın Bankoğlu'nun Bartın halkından ve aziz milletimizden özür dilemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA

Politika
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