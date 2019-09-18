CHP'nin Adana Bölge Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Vatandaşa özlemiş olduğu 'halkçı belediyecilik' hizmetini vermek bizim görevimiz. 96 yıllık bir tarihimiz var, örgütümüz güçlü. Belediye başkanlarımızın vatandaşa daha iyi hizmet etmesi yönünde, CHP örgütü kolaylaştırıcı bir görev üstlenecek." dedi.

Salıcı, partisince kentteki bir otelde 12 ilden bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Adana Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl 10 bölgede toplantı yapacaklarını, bunların ilkini Adana'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Salıcı, "Dediler ki '14 bin oyla İstanbul kazanılmaz.' Biz de sorduk, 'Kaç oyla kazanmak lazım, 800 bin yeter mi?' Yeter. 800 bin oyla kazandık. Millet iradesi diye iktidara gelen, 'Yasakları, yoksulluğu, yolsuzluğu yok edeceğiz' diye iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, kendi hikayesini ortadan kaldırarak millet iradesine İstanbul'da bir tekme vurdu. Sonra gördük ki sadece İstanbul'da değil, başka yerlerde de buna niyetleri varmış. Ama İstanbul'daki seçim, onların anladığı anlamda bir genel seçim havasına büründü, tüm Türkiye'de yankılanan bir seçime dönüştü ve o seçim sonucunda CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu tarihi bir oyla, yüzde 54 oyla, Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasi partinin almadığı kadar yüksek bir oyla tekrardan seçimi kazandı." diye konuştu.

Salıcı, 31 Mart'taki yerel seçimlerden CHP'nin başarılı çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'de yurttaşlarımızın yarısı CHP'li belediye başkanlarından hizmet alıyor. Ekonominin yüzde 62'si, CHP'li belediyelerin bulundukları yerlerde üretim yapıyor. Bu önemli bir fırsat. Tüm Türkiye'de yaşayan 82 milyon yurttaşın tamamına CHP'lilerin nasıl 'halkçı belediyecilik' yapabileceğini, onların vermiş olduğu vergilere nasıl sahip çıkabileceğini, beytülmalın hesabını nasıl verebileceğini göstermek için bir fırsat. Aynı zamanda, ne zaman olacağını bilmiyoruz ama 2023'e doğru giden süreçte CHP'nin bütün bu siyasi ittifaklar çerçevesinde, Millet İttifak çerçevesi içinde iktidarı alabileceğini ve Türkiye'yi de yönetebileceğini gösteren bir işaret."

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sergilenen araçlar

Salıcı, işsizlik rakamlarını da hatırlatarak, CHP'nin açıkladığı 13 maddelik ekonomi paketinin AK Parti tarafından "duymazdan gelindiğini" savundu.

Türkiye'deki ekonomik sıkıntının derinleştiğini ileri süren Salıcı, kazandıkları belediyelerin icraatları hakkında bilgi verdi.

Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, ihtiyaç fazlası olduğu iddiasıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sergilenen araçlara ilişkin de "Yenikapı'da 1247 tane kullanılmayan, daha doğrusu kullanılan da belediye hizmetlerinde kullanılmayan, eşin dostun ihtiyacını gideren araçları çektik." değerlendirmesini yaptı.

"Biz iktidar olacağız"

Salıcı, CHP'li belediyelerin vatandaşlara iyi hizmet edeceğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Vatandaşa özlemiş olduğu 'halkçı belediyecilik' hizmetini vermek bizim görevimiz. 96 yıllık bir tarihimiz var, örgütümüz güçlü. Şu anda Türkiye'nin en büyük şehirlerinde, büyükşehir belediye başkanlarımız var. Belediye başkanlarımızın vatandaşa daha iyi hizmet etmesi yönünde, CHP örgütü kolaylaştırıcı bir görev üstlenecek. Belediye başkanlarımızla örgütümüz, kol kola girerek bütün bu konuştuğumuz şeyleri, vatandaşın yararına olabilecek şeyleri halkımıza anlatacağız. Bunun sonunda ben inanıyorum ki bugün bölge toplantısında konuşacağımız, CHP iktidarının koşullarının ve olanaklarının tartışılması toplantısı başarıya ulaşacak ve biz iktidar olacağız."

Salıcı'nın konuşmasının ardından, toplantı basına kapalı devam etti.