CHP'nin İntihar İddiasına Başsavcılıktan Yanıt

13.11.2025 00:34
İstanbul Başsavcılığı, CHP'nin gizli tanıkla ilgili intihar iddialarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde düzenlediği mitingde öne sürdüğü "Çınar" kod adlı gizli tanığın bir süre önce adliyede intihara kalkıştığı ve ifadelerinin "İlke" kod adlı gizli tanığa söyletildiği yönündeki iddialarına yanıt geldi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu suç örgütüne ilişkin yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak; "12/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in partisinin düzenlediği bir miting sırasında 'soruşturmayla ilgili Çınar Kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaatler, sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod isimli gizli tanığın adliyemizin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini' beyan ettiği, yine aynı tarihte partinin grup başkanvekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında Özgür Özel'in sarf ettiği sözlere ilişkin Adliyemiz içerisinde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığı anlaşılmıştır.

"AÇIKLAMALAR DEZENFORMASYON NİTELİĞİNDE"

Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda; Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26.08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır."

Kaynak: ANKA

