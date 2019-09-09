Son Dakika Haberleri: CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

45 dakika önce

Kırşehir'de, CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü, System.String[]

Kırşehir'de, CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İl Başkanı Baran Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından partililer Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.

Törene, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan, partinin eski il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde de akşam saatlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
CHP'li 11 belediye başkanı WhatsApp grubu kurdu! İmamoğlu, Yavaş ve Soyer de var CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]