CHP Sözcüsü Öztrak: "Borsayı Milletin Soyulduğu Bir Gazinoya Çevirdiler" - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Öztrak: "Borsayı Milletin Soyulduğu Bir Gazinoya Çevirdiler"

18.09.2022 16:14
CHP Sözcüsü Öztrak: "Borsayı Milletin Soyulduğu Bir Gazinoya Çevirdiler"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin borsadaki yükselişle övünürken manipülatörlerin ekmeğine yağ sürdüğünü belirterek, “Borsa İstanbul’u milletin soyulduğu bir gazinoya çevirdiler. Borsadaki manipülasyonlara sadece seyirci kalmadılar, bir de manipülasyonlara su taşıdılar” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin borsadaki yükselişle övünürken manipülatörlerin ekmeğine yağ sürdüğünü belirterek, "Borsa İstanbul'u milletin soyulduğu bir gazinoya çevirdiler. Borsadaki manipülasyonlara sadece seyirci kalmadılar, bir de manipülasyonlara su taşıdılar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Bakan Nebati'nin Bakanlığı bırakıp fon yöneticiliğine soyunduğunu ifade etti.

Öztrak, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "11 Eylül'de attığı tweetlerden hemen sonra, Borsa tepetaklak aşağıya gitmeye başladı. Özellikle bazı kamu bankalarının hisselerindeki fiyat hareketleri anormal ötesi. Peki bu bankalar kiminle ilgili? Elbette Nebati Bakan ile… Nebati Bakanın küçük yatırımcıya 'Borsaya gel gel' yapmasının hemen ardından, bu hisselerde yüzde 34'e varan kayıplar yaşandı" değerlendirmesinde bulundu.

"FAİZ SEBEP SAFSATASI BANKALARA YARADI"

Faik Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"Faiz sebep, enflasyon sonuç safsatası en çok kime yaradı? Elbette faiz lobilerine ve yandaş batık-zombi şirketlere. Milletin parası, tasarrufları pul edilirken bankalar ve batık yandaş şirketler abat edildi. Bankaların karı son bir yılda 5'e katlandı. Geçtiğimiz yılın Temmuz'unda 40,2 milyar TL olan bankaların net karı, bu yılın aynı ayında 207,9 milyar TL'ye çıktı.

"MİLLETTEN ALDI LOBİLERİ ABAT ETTİ"

Yüksek enflasyon sadece milletin satın alma gücünü ezmekle kalmadı. Az sayıda tasarruf sahibinin dişinden tırnağından artırdığını da ezdi geçti. Konut alabilen konuta koştu. Konut fiyatları uçtu. Milletimizin ev alma hayalini bile çaldılar. Milletin elindeki avucundakine göz diken bu yönetim, milletten aldı, yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etti. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı. Milletin alın terini, emeğini yılların çabasını bile isteye enflasyona ezdirdi.

"BORSAYI MİLLETİN SOYULDUĞU BİR GAZİNOYA ÇEVİRDİLER"

Hatalı ekonomi politikalarıyla milletin tasarruflarını enflasyona ezdirenler bununla da kalmadı. Borsa İstanbul'u milletin soyulduğu bir gazinoya çevirdiler. Borsadaki manipülasyonlara sadece seyirci kalmadılar, bir de manipülasyonlara su taşıdılar. Bizzat Nebati Bakan, Borsadaki yükselişle övünürken, küçük yatırımcılara kağıt boşaltmak isteyen manipülatörlerin ekmeğine yağ sürdü. Bakan, Bakanlığını bıraktı. Fon yöneticiliğine soyundu. 11 Eylül'de attığı tweetlerden hemen sonra, Borsa tepetaklak aşağıya gitmeye başladı. Özellikle bazı kamu bankalarının hisselerindeki fiyat hareketleri anormal ötesi. Peki bu bankalar kiminle ilgili? Elbette Nebati Bakan ile. Nebati Bakanın küçük yatırımcıya 'Borsaya gel gel' yapmasının hemen ardından, bu hisselerde yüzde 34'e varan kayıplar yaşandı.

"KÜÇÜK YATIRIMCI SİLKELENDİ, YANLARINA KAR KALMAYACAK"

Son bir ayda özellikle kamu bankaları ve mali endeks özelinde Borsa İstanbul'da yaşananlar çok büyük bir skandaldır. Tasarruflarını yüksek enflasyondan korumak için çaresizce adres arayan küçük yatırımcılar bir kez daha silkelenmiştir. Küçük yatırımcıları korumakla görevli Sermaye Piyasası Kurulu, millet silkelenirken ne yapmıştır? Hiç. Ne yazık ki tuzun koktuğu günlerden geçiyoruz. Ama artık az kaldı. Başta Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıları silkeleyen ve himaye gören bu manipülasyonlar ciddi bir soruşturmadan geçecek. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Borsa İstanbul, Faik Öztrak, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Öztrak: 'Borsayı Milletin Soyulduğu Bir Gazinoya Çevirdiler' - Son Dakika

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