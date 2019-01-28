CHP Pm Toplantısı Sonrası Açıklama
1 saat önce
CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren CHP PM sonrası açıklama yaptı.
CHP Parti Meclisi
toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
, 18 saat süren CHP PM sonrası açıklama yaptı.
CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklama yaptı. Torun, Canan Kaftancıoğlu
istifası ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Kaftancıoğlu görevine devam ediyor" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:37 Kaynak: İHA
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