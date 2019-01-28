Son Dakika Haberleri: CHP Pm Toplantısı Sonrası Açıklama

CHP Pm Toplantısı Sonrası Açıklama

1 saat önce

CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren CHP PM sonrası açıklama yaptı.

CHP Pm Toplantısı Sonrası Açıklama, System.String[]
CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren CHP PM sonrası açıklama yaptı.

CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklama yaptı. Torun, Canan Kaftancıoğlu istifası ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Kaftancıoğlu görevine devam ediyor" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:37 Kaynak: İHA

Seyit Torun, CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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