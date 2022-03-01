CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'un annesi vefat etti - Son Dakika
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CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'un annesi vefat etti

01.03.2022 13:11
CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'un annesi vefat etti

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun'un, 78 yaşında vefat eden annesi Esme Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun'un, 78 yaşında vefat eden annesi Esme Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

Esme Coşkun için Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Coşkun'un cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

Yılmaz Coşkun'un da hazır bulunduğu cenaze törenine, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve vatandaşlar katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hacı Bektaş, Cenaze, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'un annesi vefat etti - Son Dakika


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