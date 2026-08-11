CHP'nin çerçeve yasa kararına ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu - Son Dakika
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CHP'nin çerçeve yasa kararına ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu

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CHP'nin TBMM'den geçen çerçeve yasaya destek vermesi parti içinde ilk istifayı getirdi. Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı'na henüz 4 gün önce atanan Özlem Özşahin, "Çerçeve yasaya evet oyu veren CHP'de siyaset yapma şansım yoktur. Millete rağmen siyaset olmaz" diyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin, TBMM'den geçen 'çerçeve yasa'ya destek vermesi parti içinde ilk firesini verdirdi. CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı'na henüz 4 gün önce atanan Özlem Özşahin, karara tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Meclis'te kabul edilen düzenlemeye partisinin "evet" oyu vermesini kabullenemediğini belirten Özlem Özşahin, ayrılık kararının ardındaki temel gerekçeyi açıkladı. Devletin üniter yapısının kendisi için tartışılamaz bir "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Özşahin, partisinin bu konudaki tutumuyla ters düştüğünü ifade etti.

CHP'nin çerçeve yasa kararına ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu

"MİLLETE RAĞMEN SİYASET OLMAZ"

İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Özşahin, CHP çatısı altında siyaset yapma zemininin kendisi için ortadan kalktığını belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Çerçeve yasaya evet oyu veren CHP’de siyaset yapma şansım yoktur. Millete rağmen siyaset olmaz. Bu sebeple Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığından istifa ediyorum."

Özlem Özşahin'in göreve getirilmesinin üzerinden henüz 100 saat bile geçmeden aldığı bu ani istifa kararı şoke etkisi yarattı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Siyaset, Güncel, Gündem, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Gündem CHP'nin çerçeve yasa kararına ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Fahri URHAN Fahri URHAN:
    Yeni Partiye geçeyim dese o da olmaz çünkü onlar da evet dedi. Ortada yığılmış kalmış. 15 3 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    akp ve mhp firesiz evet veren.iyi partide hayır diyenler çok 7 2
  • Diyego Can Diyego Can:
    helal olsun yinede rest çekmiş 6 9 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    cehapeyi bana verseler birinci parti yaparım 6 2 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    zuhal topal sandım ben kadını 8 0 Yanıtla
  • ART BROADWAY ART BROADWAY:
    Bu ablaya hayatında kaç tane kitap okudun diye sormak lazım. 3 4 Yanıtla
    YÜKSEL ŞEKER YÜKSEL ŞEKER:
    senin boyundan yüksek sayıda kitap okuduğu kesin. Üstelik de; Teksas, Tom Miks veya Zagor değildir... 0 0
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SON DAKİKA: CHP'nin çerçeve yasa kararına ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu - Son Dakika
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