Christoph Daum: Kokain skandalı çocuklarımı etkiledi - Son Dakika

Alman teknik direktör Christoph Daum, ekim ayında çıkan otobiyografisinin ardından dpa'ya röportaj verdi. Kokain skandalının çocuklarını büyük ölçüde etkilediğini belirtti.Alman teknik direktör ve eski futbolcu 66 yaşındaki Christoph Daum, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda 20 yıl önce yaşanan kokain skandalının çocukları üzerinde büyük etkiler bıraktığını söyledi.

2000 yılında saç örneğinden kokain kullandığının tespit edilmesi ve sonrasında medyada oluşan tepkiyi çocuklarına nasıl açıkladığının sorulması üzerine "Hatalar insan olmanın bir parçası. Babanız bir hata yaptı ve o hatadan ders çıkardı ve onu bir daha asla yapmayacak. Ne yaşanırsa yaşansın, anneniz ve babanızla konuşun. Her zaman bir çözüm vardır" diyerek açıkladığını ifade etti.

Daum, saç örneğinden çıkan pozitif sonuçla kokain kullandığının anlaşılması üzerine Bayer Leverkusen'daki görevinden istifa etmiş ayrıca 2001 yılında devralacağı milli takım antrenörlüğünden de vazgeçmek zorunda kalmıştı. Yaşanan olayların ardından çocuklarına "Hatalarınızdan öğrenin, bu gelecekte hayatınızı daha iyi bir hale getirebilmek için önemli bir öğüt" dediğini ifade etti. "Korkunç zamanlar" olarak adlandırdığı o dönemin, çocuklarının da dayanıklılığına katkı sunduğunu belirtti.

Daum, verdiği röportajda ayrıca medyanın zaman içinde dönüşümünden de bahsetti. Geçmişte medyanın filtrelemeden yaptığı paylaşımların şimdi anlaşmalar ve kontroller ile ilerlediğini söyleyen Daum, bunun şu an futbolculara ve antrenörlere karşı bir sansür anlamına da gelebileceğini söyledi.

Ekim ayında çıkardığı biyografi kitabında antrenörlük hayatına dair detayları paylaşan Daum, 2017 yılından beri Romanya milli futbol takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Daum Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor takımlarını çalıştırmıştı.

DPA/ AI, EC

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