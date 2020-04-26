Cibuti ve Somali'den getirilen 123 Türk vatandaşı Nevşehir'de karantinaya alındı - Son Dakika

Cibuti ve Somali'den getirilen 123 Türk vatandaşı Nevşehir'de karantinaya alındı

NEVŞEHİR - Korona virüs tedbirleri kapsamında Cibuti ve Somali'den Kapadokya Havalimanına getirilen 203 vatandaş, Nevşehir ve Niğde'de karantinaya alındı.

Cibuti ve Somali'den, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Nevşehir'e gelen 203 vatandaş pasaport ve sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Nevşehir ve Niğde'de karantina altına alındı. Kapadokya Havalimanından otobüsler ile alınan 123 Türk vatandaşı Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlarda karantinaya alınmak üzere yurtlara geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Nevşehir'de yurda yerleştirilen vatandaşlar Mustafa Yıldızdoğan'ın "Ölürüm Türkiyem" şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş burada gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye olarak tarihi günler yaşıyoruz. Büyük devlet olmanın gereklerini yapıyoruz" dedi. Vali Aktaş, "Türkiye olarak tarihi günler yaşıyoruz. Özellikle memleketimiz açısından başta Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olmak üzere tüm dünyadaki vatandaşlarımıza büyük bir tahliye operasyonu yapılmaktadır. On binlerce insanımızın yabancı ellerde bırakılmayarak memleketimize getiriliyor. Bu hepimiz için hem tarihi anlar hem gurur verici anlar. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız büyük devlet olmanın gereklerini yapıyoruz. Biz de gurur duyuyoruz. İlimizde de daha önce Irak'tan getirilen 235 vatandaşımız ile beraber bugün de Cibuti ve Somali'den gelen 123 vatandaşımızı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait öğrenci yurtlarımızda misafir edeceğiz. 14 gün sonunda tekrar kendi yapacağımız operasyon ile evlerine ulaştıracağız inşallah" diye konuştu.

Cibuti ve Somali'den Kapadokya Havalimanı'na getirilen 80 Türk vatandaşı ise karayolu ile Niğde'ye götürüldü.