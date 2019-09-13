Son Dakika Haberleri: Çiçekdağı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet ve top hediyesi
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Çiçekdağı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet ve top hediyesi

13 dakika önce

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere, bisiklet ve top hediye edildi.

Çiçekdağı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet ve top hediyesi, System.String[]

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere, bisiklet ve top hediye edildi.


Çiçekdağı ilçesi, Yalnızağaç Köyü Muhtarı Çağlar Şahin ve Köy İmam Hatibi Raşit Kaman tarafından yaz döneminde Kur'an kursuna katılan öğrencilere futbol topu ve bisiklet hediye edildi.


Alınan bisiklet ve futbol topları öğrencilere dağıtıldı. Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim okuyan 1.2. ve 3'ye bisiklet verilirken, diğer öğrencilere 50 adet futbol topu dağıtıldı. Zekere Köyü Muhtarı Çağlar Şahin ve Köy İmam Hatibi Raşit Kaman yaptıkları açıklamada; "Yaz dönemi Kuran kurslarımız sona erdi. Teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenledik. Hediyeler veriyoruz. Kur'an- Kerim öğrenenlere bisiklet, diğerlerine futbol topu hediye ettik. Öğrencilerimizin yaz Kur'an kursuna ilgisini arttırmak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz"dediler. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı, Kırşehir, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
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