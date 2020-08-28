Çiftçinin ürünleri toz olmayacak - Son Dakika

Yapılan yol çalışmasıyla birlikte, tarım arazilerindeki ürünlerinin toz olmayacağını belirten mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Salihli'nin Karayahşi Mahallesiyle-Ahmetli'nin Kendirlik Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan 7 kilometrelik yol, bakımsız ve kötü görünümüyle bölge sakinleri için çileye dönmüştü. Tarım arazilerinin de yoğun olarak bulunduğu güzergâhta, çiftçilerin ürünleri bakımsız olan yol nedeniyle toz oluyordu. Manisa Büyükşehir Belediyesi de mevcut güzergâhta gerçekleştirdiği yol yapım çalışmasıyla birlikte, bölge sakinlerini özlemini duyduğu hizmete kavuşturdu. Yol yapım çalışması nedeniyle mutluluğunu dile getiren Kendirlik Mahalle Muhtarı Muzaffer Ünlükoç ve Karayahşi Mahalle Muhtarı Mustafa Çökelek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Yapılan Yol Çalışması Hakkında Mahalle Muhtarları Ne Düşünüyor?

Kendirlik Mahalle Muhtarı Muzaffer Ünlükoç: Köyümüzün yolları oldu, çok seviniyoruz. Olmadan önce çok kötüydü. Mahsullerimiz zarar görüyordu. Arabaların alt takımı zarar görüyordu.En güzeli de dolgu olup, üzerine asfalt atıldı. Bu yıllara kadar, hiç böyle hizmet görmemiştik. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.

Karayahşi Mahalle Muhtarı Mustafa Çökelek: Yol yapılmadan önce çok kötüydü.Ürünlerimiz toz oluyordu. Araçlarımız zarar görüyordu. Yol çalışması yapılınca çok güzel oldu. Cengiz başkana teşekkür ederiz.