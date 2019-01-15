Çiftçiyi ve Devleti Zarara Uğratmaya Çalışan Şebekeye Darbe

Ardahan
Cumhuriyet Başsavcılığınca çiftçiyi ve devleti zarara uğratmaya çalışan şebeke çökertildi. 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken 2 kişi aranıyor.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarım Bakanlığının çiftçiyi desteklemek maksadıyla başlatmış olduğu "Genç
Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi" projesi kapsamında, işi ihalesiz almış olan yüklenici şirketlerin; teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları rüşvet karşılığında bazı veterinerlere ürettirerek talep sahiplerine, 'küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan' hayvanları vermeye çalıştıkları, böylelikle devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları yönündeki iddialar üzerine soruşturma açıldı.
Projeyi suistimal ederek haksız kazanç sağladığı, vatandaşı ve devleti zarara uğrattığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün Ardahan'da 1, Ankara
'da 10, Van
'da 10, Erzurum
'da 3, Kars
'ta 5 ve Aydın
'da 1 kişi olmak üzere 30 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonda 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri olmak üzere toplam 30 şahıs hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı
ekiplerince 28 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibi yapılan şüphelilerden Ardahan, Erzurum, Van, Kars ve Yozgat
'ta yapılan operasyonlarda suç işlemek amacıyla üretilmiş 2 bin 940 adet hayvan kulak küpesi, 350 adet hayvan pasaportu ve 11 adet hayvan kulak küpesi pensesi ele geçirildi. - ARDAHAN