Kardan çiftliğin çatısı çöktü, binlerce tavuk telef oldu - Son Dakika

Kardan çiftliğin çatısı çöktü, binlerce tavuk telef oldu

MALATYA - Malatya'da bir çiftliğin çatısı çöktü, binlerce tavuk telef oldu.

Yeşilyurt İlçesine Bağlı Gözene Mahallesi Düzağaç mezrasında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken tavuk çiftliğinde binlerce tavuk telef oldu.

Malatya'da iki gün aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sonrası tavuk üretim çiftliğinin çatısı fazla yüke dayanamayınca çöktü.

Olayda tesisteki 6 bin tavuğun telef olduğunu iddia eden işletme sahibi Taner Kaplan, "Kar yağış nedeniyle çatı çöktü. Yetkilerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kar yağışı nedeniyle hayvanların içerde kaldığını belirten işletme sahibi Kaplan, mağdur olduklarını dile getirdi.