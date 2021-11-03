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Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe forması ile ilgili emniyetten açıklama - Son Dakika

Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe forması ile ilgili emniyetten açıklama

03.11.2021 14:30

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın dün Türkiye'ye getirilen ağabeyi Fatih Aydın'ın üzerine giydiği Fenerbahçe forması ile ilgili yaşanan polemik hakkında emniyetten açıklanma geldi.

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın dün Türkiye'ye getirilen ağabeyi Fatih Aydın'ın üzerine giydiği Fenerbahçe forması ile ilgili yaşanan polemik hakkında emniyetten açıklanma geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle; "Çiftlik Bank davası kapsamında aranan Fatih Aydın adlı şahıs, 2 Kasım 2021 Salı günü saat 18.30 sıralarında yurt dışından havayolu ile ülkemize getirilmiştir. Şahsın İstanbul Havalimanı'ndan çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır. Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır. Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz" denildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe forması ile ilgili emniyetten açıklama
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe forması ile ilgili emniyetten açıklama
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe forması ile ilgili emniyetten açıklama
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe forması ile ilgili emniyetten açıklama

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe forması ile ilgili emniyetten açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe forması ile ilgili emniyetten açıklama - Son Dakika
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