Son Dakika Haberleri: Çığ Düşmesi Sonucu Şehit Olan Dinç'in Naaşı Ordu-Giresun Havalimanı'na Getirildi

Çığ Düşmesi Sonucu Şehit Olan Dinç'in Naaşı Ordu-Giresun Havalimanı'na Getirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.

Van'dan askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na taşınan şehidin naaşı, tören mangası tarafından Dereli Belediyesine ait cenaze aracına kondu.

Bu sırada şehidin babası Emrullah ve annesi Zühre Dinç'in ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü.

Karşılama törenine, şehit Dinç'in yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın ile diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dereli Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşının, bugün Giresun'un Dereli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Dereli, Ordu, Giresun, Güncel
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