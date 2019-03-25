Son Dakika Haberleri: Çığda Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Çığda Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

18 dakika önce

- Çığda mahsur kalan 18 kişi kurtarıldıVAN - Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.

- Çığda mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

VAN - Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.
Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde yola düşen çığ sonucu araçlarıyla birlikte 28 kişi de mahsur kaldı. Olayda 12 vatandaş kendi imkanlarıyla çığ bölgesinden gitmeyi başarırken, mahsur kalan 18 vatandaşı kurtarmak için Van Büyükşehir Belediyesi Kurubaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve jandarma seferber oldu. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 18 vatandaşı bölgeden kurtardı.
Kurtarılan vatandaşların soğutan etkilendiği ve ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, 3 aracın hasar gördüğü bildirildi. Öte yandan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle bölgede yol açma çalışmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:23 Kaynak: İHA

Güzeldere, Hakkari, Van, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi Malatya'da Depremde Bazı Evler Hasar Gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 20:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çığda Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]