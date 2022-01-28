Üye Girişi
Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2) - Son Dakika

Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2)

28.01.2022 16:51
Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2)

TOPRAĞA VERİLDİLERErzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan kuzenler Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın cenazeleri, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan kuzenler Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın cenazeleri, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi. İki kuzen için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yakınları katıldı. Vali Okay Memiş, Cüneyt Aktaş'ın babası Necmettin Aktaş'a taziye dileklerini iletti. Namazın ardından Abdullah ve Cüneyt Aktaş, Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2)
Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2)
Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2)
YORUMLAR
500

Adli Tıp Kurumu, Okay Memiş, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2) - Son Dakika


Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor         
16:52
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Artan vaka sayısının bir sebebi de onlar! 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor Artan vaka sayısının bir sebebi de onlar! 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
15:43
Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar         
15:43
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Kar, çayda kalite ve verimi artıracak Kar, çayda kalite ve verimi artıracak         
12:25
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
16:41 Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu
16:37 Asiye'den güzel haber geldi! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak
16:28 ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor
16:26 Kurtlar Vadisi'nin yerini alacağı söylenen Yalnız Kurt bugün başlıyor
16:25 Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları
16:21 Yatak odasında karısını başka biriyle basan adam, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı
16:20 Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı
16:09 11 yıldır beklenen gün geldi! Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak?
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 16:56:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement