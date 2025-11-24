Cihan Ekşioğlu Tefecilikten Tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cihan Ekşioğlu Tefecilikten Tutuklu

Cihan Ekşioğlu Tefecilikten Tutuklu
24.11.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cihan Ekşioğlu, 'tefecilik' suçlamasıyla cezaevinde tutuklu kalmaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen "Paramount Otel" iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında iş insanı Cihan Ekşioğlu ile ABD'de olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında geçen ay gözaltı kararı verilmişti.

3 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan ve 18 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 5 isim; Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklama, Şaban Kayıkçı ev hapsi, Melike Yüksel ise yurt dışı yasağı ve imza şartıyla mahkemeye sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği de istem doğrultusunda karar vermiş, Ekşioğlu, Şendil ve Gökçe tutuklanmıştı.

CİHAN EKŞİOĞLU'NA TAHLİYE

Edinilen bilgiye göre, Ekşioğlu'nun avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğun kaldırılması yönünde itirazda bulundu. Savcılık tutukluluğun devam etmesi yönünde mütaalada bulundu, hakimlik itirazı reddetti. Hakimlik tutukluluğun devamı yönünde karar verirken avukatlar bu kez bir üst mahkeme olan asliye cezaya itirazda bulundu. Savcılık yine tutukluluğun devamı yönünde mütaala verdi. Asliye Ceza Mahkemesi ise 'tefecilik' dışında kalan suçlar bakımından tahliye kararı verdi.

'Paramount Otel' soruşturmasında iş insanı Cihan Ekşioğlu'na tahliye
Cihan Ekşioğlu

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, "Tefecilik" suçlamasıyla tutukluluğu devam ettiği için halen cezaevinde bulunan Ekşioğlu ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı sürecinde şu açıklamayı yapmıştı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı ile birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden;

1- Cihan EKŞİOĞLU

2- Çağlar ŞENDİL

3-Melike YÜKSEL

4-Sinan GÖRKEM GÖKÇE

5-Şaban KAYIKÇI

isimli şüpheliler yakalanmış olup, ikamet adres ve eklentileri ile araçlarında yapılan arama doğrultusunda haklarında gözaltına alma kararı verilmiştir. Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cihan Ekşioğlu Tefecilikten Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik’te toprağa verildi Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti
Ev sahipleri dikkat Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 24 Kasım mesajı MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
Vatandaşlar isyan etti Su değil çamur akıyor Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
İstanbul’da merak uyandıran görüntü Gören telefona sarıldı İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

21:00
Marco Asensio’nun büyük hayali İspanya Milli Takımı
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı
20:16
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya gitti
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti
19:59
Real Madrid’de puan kaybı sonrası ortalık karıştı Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular
Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı! Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular
19:28
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti
19:11
Güney Kore lideri Ankara’da Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı
Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı
18:34
Putin tercihini yaptı: ABD’nin barış planı daha uygun
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun
18:30
Shakira’ya kırmızı halıda şok Bir anda gelip eteğine yapıştı
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 21:06:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Cihan Ekşioğlu Tefecilikten Tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.