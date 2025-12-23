Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü\'nün ifadesi ortaya çıktı
23.12.2025 13:24
Ünlülere yönelik son operasyonlarda tutuklanan Cihanna lakaplı Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadesinde, "Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi başka bir erkekle tanıştırmaya aracılık etmedim. Kimseyi fuhşa teşvik etmedim." dedi. Şensözlü ayrıca, Kasım Garipoğlu'nun partilerinde uyuşturucu kullanılmış olabileceğini, orada insanların cinsel ilişkiye girmiş olabileceğini ve o partilere kimlerin gittiğini bildiğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yazar ve fenomen Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 7 isim 21 Aralık'ta Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde hakimlikçe tutuklanmıştı.

FUHUŞTAN TUTUKLANMIŞTI

"Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" tutuklanan Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı.

Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

"KİMSEYİ FUHUŞA TEŞVİK ETMEDİM"

Tutuklanan isimlerden Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadesinde "Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat aracılığıyla başka bir erkekle tanıştırmaya aracılık etmedim. Kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım. Ben hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım... Ben köşe yazılarımda da sosyal medyanın gidişatının kötü bir duruma doğru gittiğini, sosyal medyanın gençleri yanlış kullanmaya özendirdiğini defalarca belirttim." dediği öğrenildi.

KATAR'DA NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI

Katar'da gözaltına alınmasıyla ilgili de sorulara yanıt veren Şensözlü, "Ben Dubai'de herhangi bir şekilde yakalaması olan kimseyle görüşmedim . Bu kişilerden bilgi getirmedim. Hediye eşya almadım. Katar'da üç dört hafta önce gözaltına alınma nedenim kesinlikle fuhuş yahut kıyafetimden dolayı değil. Eğlence için mekana girerken dört tane sivil polis yanıma geldi çantanın sadece kadınlar tarafından kullanıldığını ifade etmesinden dolayı alınıp bırakıldım. Kasım Garipoğlu isimli iş adamını camiada herkes tanır. Sık sık parti düzenler. Bu partilere kimlerin gittiğini biliyorum. Partilerde uyuşturucu kullanılmış olabilir. Doğrudan görgüm yoktur. Bu partiler sonunda kız getiren yahut orada tanışıp seks yapılmış olabilir. Partilerin içerikleri hakkında daha sonra ayrıntılı hatırladıklarımı anlatmak isterim. Mehmet Ali GÜL yurt dışından yabancı arkadaşlarını getirip ivent organizasyonu yapan kişidir." dedi.

Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "fuhuşa teşvik ve aracılık etme ve uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi isimli şahıslar ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan Cihan Şensözlü şahıs adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü, Cihan Şensözlü 'fuhuşa teşvik veya aracılık' suçundan, İsmail Ahmet Akçay, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'fuhuşa teşvik veya aracılık' suçundan, Eser Gökhan ise 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gizem Türedi ise, 'Yurtdışı çıkış yasağı' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Halk TV, ANKA

Kaynak: ANKA
SON DAKİKA: Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
