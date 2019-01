Cihat Arslan: "Muğdat'ı Tabii Ki İsterim"

- (Özel haber) Cihat Arslan : "Muğdat'ı tabii ki isterim"Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan:"Lig olarak yerliye dönmemiz gerekiyor"ANTALYA - Muğdat Çelik 'in geri döneceği yönündeki haberler hakkında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Muğdat'ı tabii ki isterim ama mukavelesi olan bir oyuncu" dedi.Ligin ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya 'da sürdüren AKhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Devreyi 17 puanla kapattıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Arslan, "Hedeflediğimiz aslında oldu. Sonradan gelmenin dezavantajlarını yaşadık. Uyum sorununu hallettik. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Oyunsal anlamda mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Mevkisel olarak eksiklerimiz vardı. Mustafa'nın ve diğer stoperlerin sakatlanması bizi stopersiz bıraktı. Seleznyov'un da kadro dışı kalmasıyla santrforsuz kaldık. Takımın belli bir gücü var. Lider oyuncularımız var ve beraber iyi oynayan oyuncularımız var. Mevkisel sıkıntılarımızı devre arasında gidermek istiyoruz. Onlar da bir an önce giderilirse, güçlü yönümüzü ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum. İyi şartlarda devam ediyor kampımız. Birkaç izin verdiğimiz oyuncumuz var. Lopes'in babasının ciddi rahatsızlıkları olmuştu. Özel izin vermek durumunda kalmıştım. Manu da mazeretsiz ve izinsiz şekilde takıma katılmadı. Enteresan şekilde takıma dahil olmadı. Tek üzgün olduğumuz nokta o. Ondan haber alamıyoruz. Herhangi bir izin söz konusu değil. Bunun dışında keyfimiz yerinde" ifadelerini kullandı."Mazeretsiz olarak kafa izni kullanmasına karşıyız"Manu'nun kampa dahil olmamasıyla ilgili olarak sözlerini sürdüren Cihat Arslan, "Manu'yla ilgili noter tespiti falan söz konusu değil. Sonuçta bizim oyuncumuz. Kafa izni kullanmasına karşıyız. Bir takım içinde herkesin kendi kararını uygulamaya koyması yanlış bir tutum. Futbol , grup halinde oynanması gereken bir oyun ve disiplinli olmak gerekir. Puan olarak da rahat olmadığımız bir yerdeyiz Belli yerlerde çok eksiğimiz var. Kendisi geldiğinde mazeretini sunar ve biz de ne yapılması gerekiyorsa o doğrultuda ne yapılması gerekiyorsa bir karar veririz" diye konuştu."Seleznyov için en iyisi olsun"Sezon içinde Avrupa Ligi'nde boy göstermenin ligi olumsuz etkileyip etkilemediği konusunda konuşan Arslan, "Avrupa Ligi'nin bizi daha da forma soktuğunu düşünüyorum. Sakatlıklar, stoperlerin olmaması, tek stoperle kalmamız, santrforların olmaması nedeniyle bazı bölgelerde bazı oyunculara çok yük bindi. Alternatif olarak da oralarda verim alamadık. Avrupa Ligi müthiş bir deneyimdi. Takımın maç temposunu artırma olarak çok yararlı oldu ancak puan alma konusunda sıkıntı yaşadık. Ne kadar çok maç yaparsanız karşılığını alıyorsunuz. Bazen sezon başı planlamasında küçük de olsa hatalar gelince, sakatlıklar da yaşayınca bunun sorununu yaşadık ligde" dedi.Kadro dışı bırakılan ve devre arasında ismi Malaga 'yla anılan Seleznyov'la ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Seleznyov'la karşılıklı görüşüp ayrıldıktan sonra, iş yönetimsel kararlara kaldı. Futbolcuyla yönetim kurulu, görüşmelerini yapıyor menajerleri aracılığıyla. Yurt dışına gideceği şeklinde bir konu konuşuldu ama tam olarak bilmiyorum. Onun için en iyisi ne ise o olsun" açıklamasını yaptı."Muğdat fedakar bir oyuncu" Galatasaray forması giyen Muğdat'ın Akhisarspor'a geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili çıkan haberlerle alakalı konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Muğdat benim Balıkesirspor 'dan tanıdığım, Akhisarspor'a aldığım bir oyuncuydu, çok da faydalı oldu. Ama şu anda mukavelesi bulunan bir oyuncu ve biz mukavelesi olan oyuncularla ilgili konuşmamayı tercih ediyoruz. Kulübü sözleşmesini sonlandırırsa değerlendirmeye alırız. Ben elimizdeki kadronun huzuruna bakıyorum. 17 puan kritik bir eşik. Burada şahıslardan daha çok fedakarlık istiyorum. Muğdat da gelse, o fedakarlığı ortaya koyacak bir oyuncu. Tabii ki isteriz ama kulübüyle olan sözleşmesi devam ediyor" dedi."Bizim artık daha yerli bir hale dönmemiz gerekiyor"Ön çapraz bağları kopan Mustafa Yumlu 'nun takımla birlikte kampta olmasıyla ilgili olarak da konuşan Cihat Arslan, "Ben bu duruma kızıyorum. Mustafa Yumlu sezonu kapatmasına rağmen burada bizimle beraber. Diğer oyuncum ( Elvis Manu ) faal ama ortada yok. Bu sorumluluk duygusundan ve takım olabilmekten kaynaklanıyor. Ülkemizde 13-14 yabancı olunca bazı şeyler kontrolden çıkıyor. Biraz daha yerlileşmemiz gerekiyor. Şu anda stoperimiz ve santrforumuz yok gibi bir şey. Bu bölgelere oyuncu almamız gerekiyor. İçeriden bazı şeyleri halledebiliyoruz ama bir yere kadar. İkinci yarıda her takım güçlendiği için lig çok daha zor oluyor. Türkiye Süper Ligi çok değerli bir lig. Elden kaçarsa, telafisi olmaz ve bu yüzden garanti adımlar atmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.