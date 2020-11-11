Çilimli'de kadın kültür evi açılacak - Son Dakika

Çilimli'de kadın kültür evi açılacak
11.11.2020 09:23
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı Kadın Kültür Evi projesi Çilimli'de de hayata geçirilecek.
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı Kadın Kültür Evi projesi Çilimli'de de hayata geçirilecek. Çilimli'de projenin hayata geçirilmesi için ön toplantı gerçekleştirildi.
İlk olarak geçtiğimiz aylarda Afyon'da başlayan Kadın Kültür evi projesi Düzce'de hayata geçiriliyor. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı Kadın Kültür Evi projesi kapsamında Çilimli'de çalışmalar başlatıldı. Çilimli Kaymakamı Onur Şan ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve üyelerin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi. Oluşturulacak Kadın Kültür Evi'nde kadınlar spor yapıp kitap okuma gibi etkinlikler yapabilecek. - DÜZCE
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