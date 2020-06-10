CİMER'e yazarak tavşan isteyen kardeşlerin talebi yerine getirildi - Son Dakika

CİMER'e yazarak tavşan isteyen kardeşlerin talebi yerine getirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) tavşan istediğini yazan iki kardeşin dileğini, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yerine getirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) tavşan istediğini yazan iki kardeşin dileğini, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yerine getirdi. Yıldız Tepe Mahallesinde yaşayan Mehmet Arslan (13) ve kardeşi Eymen Arslan (4), evlerine tavşan alınmasını istedi. Ailenin, durumu CİMER'e yazması üzerine konu hakkında bilgi sahibi olan kaymakamlık devreye girdi. Çocuklarla iletişime geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, tavşan alarak eve gitti ve sürpriz yaptı. Kafesteki tavşanı alan Mehmet Arslan, çok mutlu olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgililere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi