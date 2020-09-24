DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

Koronavirüs süreci, okul kantincilerini de mağdur etti SİVAS'ta okul kantini işletmecileri, koronavirüs nedeniyle eğitim ve öğretime verilen aradan olumsuz etkilendiklerini belirterek, destek istedi.

DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Koronavirüs süreci, okul kantincilerini de mağdur etti

SİVAS'ta okul kantini işletmecileri, koronavirüs nedeniyle eğitim ve öğretime verilen aradan olumsuz etkilendiklerini belirterek, destek istedi. Kantinciler, kredi destek ödemelerinin ertelenmesini ve yeni kredi taleplerini dile getirdi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde okulların 13 Mart'tan itibaren kapatılmasıyla, kantin işletmeleri de faaliyetlerini durdurdu. O tarihten bu yana 6 ayı aşkın süredir iş yapamayan kantin işletmecileri, ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yardım istedi. Kısmen eğitime başlayan okullarda, kantinlerin tekrar açılmaması da süreci uzattı. Sivas'ta bir araya gelen işletmeciler, yaptıkları açıklamayla mağduriyetlerini anlattı. Sivas Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Eyüp Çelik (45), okulların kapanmasıyla yaklaşık 7 aydır iş yapamadıklarını belirterek, "Devletimizin verdiği 25 bin lira kredi ve yakınlarımızın desteği ile yaşamaya çalışıyoruz. Bu kredinin ise geri ödemesi ekim ayında başlayacak. Bu kredi ödemelerinin pandemi süreci bitimine kadar ertelenmesini devletimizden rica ediyoruz. Geçimimizi sağlamak için yine devletimizden 50 bin liralık hibe desteği bekliyoruz ve pandemi süreci geçene kadar yaklaşık 2 yıl geri ödemesiz olmasını talep ediyoruz. Şu anda ilkokul birinci sınıflar ve anaokulları açıldı ancak kantinlerimiz açılmadı. Kantincilerimizin 7 aydır hiçbir geliri yok.  Ayrıca işletmecilerin sosyal güvenlik ödemeleri de birikti. Biz devletimizden bir can suyu bekliyoruz. 13 Mart'ta okullar kapandığında elimizde ürünlerimiz kaldı ve toptancıya iade edemedik. Toptancı kapalı ürünlerimizi alıp, açık olan ürünlerimizi almadı. Açık olan ürünlerimiz kantinlerimizde torbalar içinde duruyor. Sadece bu ürünlerden kişi başı 2 ile 5 bin lira arasında zararımız var" dedi.'BAŞKA İŞE BAŞVURU YAPAMIYORUZ'Kantin işletmecilerinden Hasan Güler (45) ise pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini belirterek, "4-B sigorta kapsamında vergi mükellefiyetimiz olduğundan İŞKUR'a başka bir iş için başvuru yapamıyoruz. Yine sosyal yardımlaşmalara başvuru yapamıyoruz esnaf olduğumuz için. Tek yapabileceğimiz devletimizin desteğini beklemek. Devlet büyüklerimizin tasarrufunca bizler için yapılacak düzenlemeleri bekliyoruz. Toplum Yararına Programlar (TYP), İŞKUR aracılığıyla oluyor ancak biz vergi mükellefi olan 4-B sigortalı iş yeri sahibi görünüyoruz ve başvuru yapmamız için Meclis'in kanunu değiştirmesi gerekiyor. Bu nedenle farklı bir işte çalışamıyoruz" diye konuştu.Diğer kantinci esnafları da yaşanan süreç sonrasında sıkıntıya düştüklerini ve ürünlerin birçoğunun ellerinde kaldığını belirterek, destek çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kantinden görüntüler-Elde kalan bazı ürünler-Dernek başkanının açıklaması-Kantincilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Mert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN/SİVAS,

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Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü

Bursa'da Mehmet A. (39), parktaki çimlere bastığı için tartıştığı Furkan T.'nin (13) bisikletine zarar verdi. Mehmet A., oğlunun şikayeti üzerine parka gelen baba Sadrettin T.'yi (44) de darbetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Aziz Sancar Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A., parkta çimlere bastığı gerekçesiyle tanımadığı Furkan T.'ye sinirlendi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Mehmet A., Furkan T.'nin bisikletine zarar verdi.Furkan T., eve giderek, durumu babasına anlattı. Bunun üzerine parka gelen baba Sadrettin T. ile Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Mehmet A., Sadrettin T.'yi yumrukladı. Aldığı darbelerle yaralanan Sadrettin T., olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet A. ve Sadrettin T. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan Mehmet A. ile Sadrettin T.'nin kavga ettiği anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet A.'nın Sadrettin T.'ye defalarca yumruk attığı, kıyafeti kanlanan Sadrettin T.'nin olay yerinden yürüyerek, uzaklaştığı görülüyor.

Mustafakemalpaşa, Cep Telefonu, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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