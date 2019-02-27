Son Dakika Haberleri: Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de Yapılacak

Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de Yapılacak

1 saat önce

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de yapılacak.

Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de Yapılacak, System.String[]
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de yapılacak. Şampiyonada, Türkiye genelinden 481 sporcu madalya için mücadele edecek.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılacak Cimnastik Türkiye Şampiyonası; artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik olmak üzere 4 dalda gerçekleştirilecek. 1 Mart Cuma günü ritmik jimnastik yarışmalarıyla başlayacak şampiyonada, 2 Mart Cumartesi günü ise öğleden önce ritmik, artistik ve trampolin jimnastik yarışlarının ardından saat 13.30'da açılış seremonisi gerçekleştirilecek. Daha sonra yarışlara artistik, trampolin ve aerobik dallarında devam edilecek. 3 Mart Pazar günü de artistik, trampolin ve aerobik cimnastik yarışmaları yapılacak.

Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, "Spor kenti Mersin, 2013 Akdeniz Oyunlarından bu yana ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimiz, ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye geneli 481 sporcunun mücadele edeceği Mersin Cimnastik Türkiye Şampiyonası hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Şampiyonada mücadele edecek tüm sporculara başarılar dilerim. Mersinli sporseverleri bu önemli etkinliği izlemeye Olimpik Cimnastik Salonumuza bekliyoruz" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:14 Kaynak: İHA

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