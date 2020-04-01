ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI - Son Dakika

ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI

6 saat önce

ÇİN'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs hastalığı nedeniyle Çin'den Türkiye'pe getirilen 'Favipiravir' isimli ilaç ve Çin'deki aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI, System.String[]

ÇİN'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs hastalığı nedeniyle Çin'den Türkiye'pe getirilen 'Favipiravir' isimli ilaç ve Çin'deki aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'deki gözlemlerini de aktaran Wei, 'İşe giderken yine boğaz kenarında koşanlar, balık tutanları görüyorum. 'Buralar boş, ben de sağlıklıyım geleyim' düşüncesi doğru değil. Sağlıklı olduğunu bilmiyorsun. Virüs bulaştığı zaman size haber vermiyor. dedi.

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde meydana çıkan ve hızla tüm dünya ülkelerine yayılan koronavirüs hakkında ve Çin'deki son gelişmeler hakkında bilgi veren Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei geliştirilen bir aşının gönüllüler üzerinde denenmeye başladığını söyledi. Wei, 'Aşı konusu yaklaşık 1 hafta 10 gün önce en hızlı geliştirilen aşılardan biri, gönüllülerde denenmeye başlandı. Şimdi klinik aşamanın bitmesi bekleniyor. Gönüllülerin klinik denemesi 5-6 ayı bulacak. Virüs çıktıktan sonra tedavi ve önlemenin ardından aşıların araştırmasına girdikö diye konuştu.

SALGINA ÖZEL BİR İLAÇ DEĞİL

En çok merak edilen ilaç konusunda bilgilendirmelerde bulunan Wei, virüs ortaya çıktıktan sonra 70 bin ilaç içerisinden iki ilacın etkili olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Wei, 'Ulusal sağlık komisyonumuz salgın çıktıktan sonra her gün basın toplantısı yapıtı. Şimdiye kadar yapılan toplantılarda iki ilaçtan bahsettiler. İlki Chloroquine Phosphate. Eskiden sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. İkincisi de Favirpiravir. Biz bunları tavsiye ettik ve Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirdik. Favipiravir 2014 yılında çıktı. Japonya'da çıkan bir ilaç. Geniş kapsamlı antivirüs bir ilaçtır. O zaman tabii ki salgın yoktu. Bu ilaç salgın için üretilmedi. Salgından önce üretilen bir ilaç, salgına özel bir ilaç değilö dedi.

BU İLACIN ETKİSİ BÜYÜK VE YAN ETKİSİ ÇOK DÜŞÜK

Wei sözlerini şöyle sürdürdü; Ocak ayından beri mevcut olan ilgili bütün ilaçları tek tek inceledik. 70 bin ilaçtan bahsettiğim iki ilaç üzerinde odaklandık. Favipiravir çıktığı günden itibaren güvenlik konusunda çok sabit çok istikrarlı bir ilaç. Kullanımında da hiçbir yan etkisi olmamış bir ilaç. Bu ilaçla tedavi ederken karşılaştırmalı tedavi yaptık. Bir grup Favipiravir kullandı, diğer grup kullanmadı. Favipiravir kullanan grubun içerisinde 3 belirtinin etkisi daha belirgin şekilde azalıyor. Kullananlarda iki gün içerisinde ateş düşüyor. Kullanılmadığı zaman 4.2 günde düşüyor. Favipiravir kullanılan hastalarda nükleik asit 4 gün içerisinde negatife dönüyor. Diğerlerinde 11 gün içerisinde dönüyor. Favipiravir kullananların akciğer filmleri önce ve sonra olarak karşılaştırıldığında iyileştirme oranı yüzde 91. Favipiravir kullanmayanların akciğer filmlerine bakıldığında ise iyileşme oranı yüzde 66-67. Yani bu ilacın etkisi büyük ve yan etkisi çok düşük bir şekilde çıkıyor

VİRÜS BULAŞTIĞI ZAMAN SİZE HABER VERMİYOR

Türkiye'deki gözlemlerini aktaran Başkonsolos Wei, 'İşe giderken yine boğaz kenarında koşanlar, balık tutanları görüyorum. Buralar boş, ben de sağlıklıyım geleyim düşüncesi doğru değil. Sağlıklı olduğunu bilmiyorsun. Virüs bulaştığı zaman size haber vermiyor. Fakir, zengin, yüksek makam hiç fark etmiyor. Dışarı çıktığınız zaman riski artırıyor. Hükümet ne kadar iyi tedbir alsa da halkın da buna eş güdüm bir şekilde beraber uygulaması lazım. Sadece kendi için düşünmemesi lazım. Buralar şimdi boş, temiz ben eğleneyim diye düşünmemek lazım. Türk kamuoyunda bazı insanlar bunu pek iyi anlamıyor. 'Evde kal' ne demek. Sadece kendi güvenliğin için değil, aynı zamanda başkası için ve toplumumuz için. Her insan bu tehlikeli, riskli zamanlarda bütün topluluğu için yaşıyor dedi.

Çin'deki balık pazarının açıldığı iddiaları hakkında konuşan Wei, 'Tamamen Çin'in dışındaki bir pazarın fotoğrafı konularak Wuhan'daki bu Pazar açıldı, deniliyor. Hem haber yanlış hem de fotoğraf yalandır. Bir kısım insan Çin'de ne meydana gelirse, özellikle olumlu bir şey meydana gelirse memnun olmuyor gibi gözüküyor. Biz salgınla mücadele ederken ve büyün her şeyi DSÖ ile paylaşırken onlar bizi suçluyor. Wuhan'da kısıtlama tedbirleri aldığımız zaman bu insan haklarına aykırı diyorlardı. Biz ne yapsak eleştiriyorlardı diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:33 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak         
16:03
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu         
15:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi         
15:39
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı         
15:35
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur         
15:24
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı         
15:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir         
15:13
Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı         
15:10
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:58
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 18:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]