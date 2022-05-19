Çin, BRICS ülkelerine "küresel güvenlik topluluğu kurma" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin, BRICS ülkelerine "küresel güvenlik topluluğu kurma" çağrısı yaptı

19.05.2022 19:46
Çin, BRICS ülkelerine "küresel güvenlik topluluğu kurma" çağrısı yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, aralarında Rusya'nın da yer aldığı BRICS ülkelerine "küresel güvenlik topluluğu kurma" çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, aralarında Rusya'nın da yer aldığı BRICS ülkelerine "küresel güvenlik topluluğu kurma" çağrısında bulundu.

Şi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu grubun çevrim içi düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış oturumunda konuştu.

Son zamanlarda büyük değişimlerin ve yüzyılda bir görülen salgının birleşik etkisiyle uluslararası alanda yeni istikrarsızlık, belirsizlik ve güvensizlik faktörlerinin ortaya çıktığına dikkati çeken Şi, BRICS ülkelerinin pozitif ve yapıcı bir güç olarak barışı ve istikrarı teşvik etmek üzere esaslı adımlar atmaları gerektiğini vurguladı.

Şi, tarihin ve gerçekliğin, bir ülkenin güvenliğini diğer ülkeler pahasına sağlamaya çalışmasının yalnızca yeni gerilimler ve riskler yaratığını ortaya koyduğunu belirterek, "BRICS ülkeleri karşılıklı siyasi güveni ve güvenlik iş birliğini güçlendirmeli, uluslararası ve bölgesel konularda yakın iletişimi ve eş güdümü sürdürmeli, birbirinin egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına saygı göstermeli, hegemonya ve güç siyasetine karşı çıkarak Soğuk Savaş zihniyetini ve bloklar arası cepheleşmeyi reddetmeli ve ortak küresel güvenlik topluluğunun inşası için birlikte çalışmalı." ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi, Ukrayna ile savaşında Rusya'yı açıkça kınamaktan kaçındığı, savaşı durdurma konusunda yeterince ağırlık koymadığı ve Rus tezlerine destek verdiği yönündeki eleştirilere hedef olmuştu.

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Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, ikili ilişkilerle Rusya-Ukrayna krizini görüştü Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, ikili ilişkilerle Rusya-Ukrayna krizini görüştü
Kaynak: AA

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