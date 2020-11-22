Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü - Son Dakika

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü

22.11.2020 23:58
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü, System.String[]

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü sınır komşumuz Irak'ta da görüldü. IKBY Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentinde Kovid-19 belirtileri gösteren hastaların aslında SARS virüsüne yakalandıklarını ve virüsün yayıldığını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentindeki Asa Hastanesi'nin biyolojik laboratuvarında yapılan testler sonucu Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) virüsüne rastlandığını ve virüsün yayıldığını duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye'de yeni tip koronavirüsü belirtileri gösteren bazı hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtilerek söz konusu hastaların Kovid-19 değil, SARS hastası olduklarının altı çizildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: SARS YAYILMIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan IKBY Sağlık Bakanlığı, Süleymaniye kentinde SARS virüsünün yayılmadığını ve konuyla ilgili araştırma yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Havizi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Asa Hastanesi'nin SARS virüsünün kentte yayıldığına dair yaptığı açıklamanın herhangi bir bilimsel temele dayanmadığı ve virüsün yayıldığına dair bir kanıtın olmadığı vurgulandı.

ÇİN'DE DE GÖRÜLDÜ

Çin'in Şangay Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında SARS virüsü tespit edildi iddiası havalimanındaki 14 bin kişide paniğe neden oldu. Çin polisinin 14 bin kişiyi karantinaya alma kararı ardından havalimanında gerginlik yaşandı. Karantina altına alınmak istemeyen halk barikatları aşmaya çalıştı.

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü

Çin Halk Cumhuriyeti, Süleymaniye, IKBY, Sars, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Kamyonetle çarpışan genç motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın
Bursa Valiliği, Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı         
23:40
Duayen sanatçı Haldun Dormen koronavirüse yakalandı Duayen sanatçı Haldun Dormen koronavirüse yakalandı         
23:00
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi         
20:54
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 00:07:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei