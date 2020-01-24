Çin'den corona virüsüyle ilgili yeni açıklama: 25 ölü, 830 vaka - Son Dakika

Çin'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Vaka sayısı ise 830 olarak açıklandı.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu toplam 830 corona virüs vakasının olduğunu, ölü sayısının ise 25'e yükseldiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, "23 Ocak saat 24.00 itibariyle, Ulusal Sağlık Komisyonu 29 şehirde (otonom bölgeler dahil) toplam 830 yeni corona virüs vakası tespit edildi. 177 ağır vaka ve 25 ölüm. Hubei eyaletinde 24, Hebei eyaletinde bir ölüm dahil" ifadeleri kullanıldı.



8 binden fazla kişinin ise tıbbi gözlem altında olduğu da bildirildi. İlk olarak Wuhan şehrinde görülen hastalık Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2019-nCoV veya yeni tip Corona virüs olarak adlandırılmıştı.



Wuhan'dan yayılan yeni tip corona virüs vakaları Hong Kong, Makao, Tayvan, Tayland, Güney Kore, Japonya ve ABD'de halihazırda saptandı. Virüsle ilgili endişeler dünya çapında yayıldı.



Daha önce bilinmeyen bir zatürre salgını, daha sonra yeni tip bir corona virüs olarak tanımlanan salgın hastalık Aralık ayı sonunda Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktı. - PEKİN