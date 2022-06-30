Çin'den, G7 Zirvesi sonuç bildirisindeki insan haklarına ilişkin ifadelere tepki - Son Dakika
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Çin'den, G7 Zirvesi sonuç bildirisindeki insan haklarına ilişkin ifadelere tepki

30.06.2022 08:45
Çin'den, G7 Zirvesi sonuç bildirisindeki insan haklarına ilişkin ifadelere tepki

Çin, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Hong Kong, Tibet ve Sincan konusunda yer verilen uyarılara tepki gösterdi.

Çin, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Hong Kong, Tibet ve Sincan konusunda yer verilen uyarılara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, G7 liderlerinin "demokrasiye karşı otoriterlik" anlatısına başvurarak Çin'i karalamaya çalıştığı ve iç işlerine karıştığını savundu.

Sözcü Cao, Hong Kong, Tibet ve Sincan konusunda yapılan uyarıların, dünyanın en büyük ekonomilerinin hegemonya arayışını yansıttığını ileri sürerek, "Bu, G7'nin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde diyalog ve iş birliğine niyeti olmadığını, Soğuk Savaş zihniyetine ve ideolojik ön yargılara saplandığını ve grubun çıkarına hizmet eden blok politikasını tercih ettiğini gösteriyor." dedi.

G7 ülkelerinin insan hakları konusundaki sicillerinin mükemmellikten uzak olduğu, bu yüzden başkalarına ders verecek hakları bulunmadığı görüşünü dile getiren Cao, ayrıca insan haklarının başka ülkelerin iç işlerine karışmanın aracı haline getirilmesine karşı çıktıklarını ifade etti.

G7 sonuç bildirisinde, Çin'deki insan hakları durumunun "ciddi" endişeye yol açtığı belirtilerek, Pekin yönetimi, "zorla çalıştırma iddialarıyla gündeme gelen Tibet ve Sincan'da evrensel insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya" davet edilmişti.

Bildiride ayrıca, Çin'e, "Hong Kong için Çin-İngiliz Ortak Bildirisi'nde belirtilen özgürlük ve özerklik taahhütlerini yerine getirme" çağrısı yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den, G7 Zirvesi sonuç bildirisindeki insan haklarına ilişkin ifadelere tepki - Son Dakika

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