Çin'den Koronavirüsle Savaşan Ülkelere 2 Milyar Dolar Destek - Son Dakika

Geçtiğimiz gün Dünya Sağlık Örgütü'nün karar verme mercii Dünya Sağlık Asamblesi gerçekleştirildi. Dünya genelinde devam eden Koronavirüse karşı çözümler üretmeye çalışan DSÖ toplantısına Çin Başkanı Xi Cinping'in açıklamaları damga vurdu. İşte Çin'den Koronavirüs raporu:



Dünya Sağlık Örgütü'ne geçtiğimiz Mart ayında 20 milyon dolar bağış yapan Çin, 30 milyon dolar daha ek destek sunacaklarını dile getirdi. Ayrıca yapacağı açıklamaları dört gözle beklenen Çin Devlet Başkanı Xi Cinping, Koronavirüsle mücadele eden ülkelere toplamda 2 milyar dolardan fazla destek verileceğini ifade etti.



"Çin, Covid-19"un kontrol altına alınmasının ardından tecrübelerimizi paylaşabileceğimiz, eksiklikleri gösterebileceğimiz kapsamlı bir değerlendirme fikrini destekliyor. Bu görev, bilim adamları ve DSÖ tarafından tarafsız şekilde yönetilmeli."



Koronavirüs için İki Yılda 2 Milyar Dolarlık Destek



Gelişmekte olan ülkelere ve Koronavirüs tablosu ağırlaşan ülkelere yoğunlaşacaklarını belirten Çin Başkanı, Afrika'da virüsün yayılımını durdurmak için çalışmaların başladığını aktardı. Avrupa Birliği ve Avustralya da dahil olmak üzere 116 ülke Koronavirüsün yayılımı takip edecek tasarıya destek verdiklerini açıkladı.



Koronavirüsün başlangıç noktası olan Çin, halihazırda virüsün etkilerini kırmaya başlamışken 84 binden fazla kişinin salgına yakalandığını söylemişti. Fakat şu anki durumda Koronavirüsün ana merkezi yaklaşık 90 bin kişinin öldüğü ABD'ye kaymış durumda.