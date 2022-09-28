Çin Devlet Başkanı Şi, darbe iddialarının ardından ilk kez kamunun önüne çıktı - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi, darbe iddialarının ardından ilk kez kamunun önüne çıktı

28.09.2022 14:16
Çin Devlet Başkanı Şi, darbe iddialarının ardından ilk kez kamunun önüne çıktı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son günlerde ortaya atılan darbe iddialarının ardından ilk kez kamuya açık etkinliğe katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son günlerde ortaya atılan darbe iddialarının ardından ilk kez kamuya açık etkinliğe katıldı.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Şi, dün öğle saatlerinde Pekin Sergi Sarayı'nda düzenlenen, 10 yıllık iktidarı dönemi ekonomik gelişmenin anlatıldığı, "Yeni Dönemde Hızla İleriye" başlıklı sergiyi ziyaret etti.

Ziyarette Şi'ye, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Başbakan Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Başkanı Li Canşu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHDK) Başkanı Vang Yang, ÇKP Birinci Sekreteri Vang Huning, ÇKP Merkezi Disiplin Komisyonu Başkanı Cao Lıci ve Başbakan Yardımcısı Han Cıng ve diğer yetkililerin eşlik ettiği görüldü.

Şi, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde 15-16 Eylül'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak için, Kovid-19 salgının başından beri, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra ilk kez yurt dışına çıkmıştı.

Çin Devlet Başkanı, zirveden döndüğünden bu yana, 10 günde, açıklamalar yapmış, mesajlar yayımlamış fakat kamuya açık etkinliklere ve toplantılara katılmamıştı.

Karantinada mıydı?

Şi'nin, yurt dışından dönüşünde heyetiyle, devlet başkanlığı rezidansının ve ÇKP merkezinin bulunduğu Pekin'deki Congnanhay yerleşkesinde karantinada kaldığı, bu yüzden kamuya açık etkinliklerden ve temaslardan kaçınmış olabileceği tahmin ediliyor.

Çin'de üst düzey yetkililerin, yurt dışı ziyaretlerinden dönüşte heyetleriyle birlikte kendilerine tahsis edilen yerlerde veya çalışma alanlarında karantinada kaldıkları biliniyor.

Ülkede halen yurt dışından gelenlere 7 gün zorunlu merkezi karantina ve 3 gün ev karantinası uygulanıyor.

Darbe iddiaları

Şi ve heyetinin karantinada kalıp kalmadığına dair resmi açıklama yapılmaması, ÇKP'nin gelecek ay yapılacak kritik 20. Ulusal Kongresi öncesinde darbe dedikodularına yol açmıştı.

Hafta sonunda, başta Twitter olmak üzere internette ve sosyal medyada, başkent Pekin'de askeri hareketlilik olduğu ve Devlet Başkanı Şi'nin gözaltına alındığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Yurt dışı kaynaklı hesapların yayımladığı bazı video ve görseller kısa sürede dünya genelindeki kullanıcılarca defalarca paylaşılmıştı.

AA Teyit Hattı, söz konusu mesajlardaki iddiaların asılsız olduğunu tespit etmişti.

Şi'nin, Mao'dan bu yana "iktidarı iki dönemi aşan ilk lider" olması bekleniyor

Başkent Pekin'de 16 Ekim'de başlayacak ÇKP 20. Ulusal Kongresi, Çin'in gelecek 5 yıldaki liderliğini ve yönetim kadrolarını şekillendirecek.

Kongrede delegeler, 205 asil ve 171 yedek üyeden oluşan ÇKP Merkez Komitesini seçecek. Ardından yeni seçilen Merkez Komitesi, 25 kişilik Siyasi Büroyu ve 7 kişilik Siyasi Büro Daimi Komitesini belirleyecek.

ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kongre'de iktidarını üçüncü döneme taşıyarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olması bekleniyor.

Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılmış, böylece Şi'nin liderliğini üçüncü döneme taşımasının önü açılmıştı.

Tek parti iktidarının olduğu ve anayasada güçler birliği ilkesinin bulunduğu Çin'de Komünist Parti, merkezi ve yerel hükümetlerin, yasama, yargı ve danışma organlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimini belirliyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, darbe iddialarının ardından ilk kez kamunun önüne çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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