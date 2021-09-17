Çin Devlet Başkanı Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yabancı birliklerin geri çekilmesiyle Afganistan tarihinde yeni bir sayfa açıldığını aktararak ülkede sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmaları gerektiğini belirtti.

Şinhua ajansına göre Şi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğinde, başkent Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne video konferans aracılığıyla katıldı.

Son 20 yılda küresel sistemin yeniden şekillenmesine tanık olunduğunu belirten Şi, ŞİÖ'nün dünya barışını, kalkınmayı ve insani gelişimi teşvik etmek için çaba sarf ettiği söyledi. Şi, ŞİÖ'nün yeni bir tarihi başlangıç noktasına ulaştığına işaret ederek "Birlikte, ortak bir gelecekle daha yakın bir ŞİÖ topluluğu kurabilir ve kalıcı küresel barışa ve ortak refaha daha fazla katkıda bulunabiliriz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin en acil görev olmaya devam ettiğine değinen Şi, Çin'in yüzden fazla ülkeye ve uluslararası kuruluşlara 1,2 milyar doza yakın aşı sağlayarak dünyanın en büyük aşı sağlayıcısı haline geldiğini aktardı. Şi, "Çin, bu yıl boyunca diğer ülkelere toplamda iki milyar doz sağlama çabalarını hızlandıracak." şeklinde konuştu.

Afganistan'da yeni dönem

Afganistan'ın köklü değişiklikler geçirdiğini ve yabancı birliklerin geri çekilmesiyle ülke tarihinde yeni bir sayfa açıldığını aktaran Şi, "ŞİÖ üye devletleri olarak koordinasyonu artırmamız, ŞİÖ-Afganistan Temas Grubu gibi platformlardan tam anlamıyla yararlanmamız ve Afganistan'da sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şi, geniş tabanlı ve kapsayıcı bir siyasi çerçeve oluşturması, ılımlı iç ve dış politikalar benimsemesi, her türlü terörle kararlı bir şekilde mücadele etmesi ve komşularıyla dostluk içinde yaşaması konusunda Afganistan'ı teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

Şi, ayrıca, Kuşak ve Yol girişiminin tüm üyeler için teşvik edici bir platform sunduğunu, söz konusu girişim ile ŞİÖ ülkelerinin kalkınma stratejileri ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi bölgesel iş birliği girişimleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Çin'in, ŞİÖ ülkelerinde Kovid-19 sonrası ekonomik iyileşmeyi kolaylaştırmak için pazar fırsatlarını paylaşmaya devam edeceğine değinen Şi, "Çin, ŞİÖ ülkeleri arasındaki iş ve ticari iş birliğini teşvik etmek için Çin-ŞİÖ İş ve Ticaret Enstitüsü açacak." dedi.

Şi, Çin'in gelecek dönem ŞİÖ başkanlığı konusunda Özbekistan'ı destekleyeceğini söyledi.