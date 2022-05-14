Çin Dışişleri Bakanı Wang, Güney Koreli Yeni Mevkidaşını Göreve Başlamasından Dolayı Kutladı - Son Dakika

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü, Güney Kore dışişleri bakanı olarak göreve başlamasından dolayı Park Jin'e bir kutlama mesajı gönderdi. Wang mesajında, Çin ve Güney Kore'nin ilelebet yakın komşular ve ayrılmaz ortaklar olduğunu ifade etti. Mesajında bu yılın ikili diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Wang, geçen 30 yılda ikili ilişkilerin, verimli değişimler ve çeşitli alanlarda işbirliği ile çok yönlü ve hızlı bir gelişme kaydettiğini belirtti. Wang, yeni koşullar altında Çin'in, Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının daha da geliştirilmesi için Güney Kore ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.