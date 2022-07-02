Çin'in Ada Eyaleti Hainan, Chaba Tayfunu İçin Acil Durum Müdahalesini Artırdı - Son Dakika
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Çin'in Ada Eyaleti Hainan, Chaba Tayfunu İçin Acil Durum Müdahalesini Artırdı

02.07.2022 18:10
Çin'in Ada Eyaleti Hainan, Chaba Tayfunu İçin Acil Durum Müdahalesini Artırdı

HAİKOU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yerel hükümet, Chaba Tayfunu için acil durum müdahale seviyesini en yüksek ikinci seviye olan Seviye II olarak güncellediğini duyurdu.

HAİKOU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yerel hükümet, Chaba Tayfunu için acil durum müdahale seviyesini en yüksek ikinci seviye olan Seviye II olarak güncellediğini duyurdu. Yılın üçüncü tayfunu olan Chaba, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine doğru saatte maksimum 119 km'ye ulaşan bir hızla ilerlerken Hainan'a da güçlü fırtınalar ve şiddetli yağmurlar getirdi. Meteoroloji yetkilileri, Chaba'nın, muhtemelen Cumartesi öğleden sonra ile akşam saatleri arasında Guangdong'un kıyı kesiminden karaya çıkacağını söylüyorlar. Eyalet hükümeti, jeolojik bir felaket yaşanabileceği endişesiyle 47 ada sakininin tahliye edildiğini söyledi. Hainan'da tren seferleri durdurulurken Haikou ve Sanya'daki havaalanlarında 400'den fazla uçuş da iptal edildi. Bu iki şehirde bulunan tüm manzara seyir noktaları kapatıldı, deniz eğlencesi ve havadan gezinti faaliyetleri de askıya alındı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ada Eyaleti Hainan, Chaba Tayfunu İçin Acil Durum Müdahalesini Artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Ada Eyaleti Hainan, Chaba Tayfunu İçin Acil Durum Müdahalesini Artırdı - Son Dakika
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