Çin\'in Beş Yıllık Planı Türkiye İçin Fırsatlar Sunuyor

ANKARA, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Çin'in 15. Beş Yıllık Planı ve Dünyaya Fırsatları" başlıklı seminer, perşembe günü Ankara'da akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve medya çevrelerinden geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Çin'in 15. Beş Yıllık Planı (2026-2030) çerçevesinde kalkınma öncelikleri, sürdürülebilir büyüme stratejileri ve bu sürecin küresel ekonomiye ve Türkiye'ye yansımaları ele alındı.

Seminerde ana konuşmayı yapan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi İşleri Ofisi İcra Direktör Yardımcısı Han Wenxiu, beş yıllık kalkınma planlarının Çin'in yönetim pratiğinde temel bir yere sahip olduğunu söyledi.

"Çin'in 1953'ten bu yana 14 beş yıllık planı başarıyla hazırlayıp uyguladığına" dikkat çeken Han, 14. Beş Yıllık Plan'ın (2021-2025) da önemli kazanımlarla tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

Han, son beş yılda ortalama yüzde 5,4 büyüyen Çin ekonomisinin küresel ekonomik büyümeye yaklaşık yüzde 30 katkı sağladığını açıkladı.

Çin'in toplam ekonomik çıktısının 2025'te 140 trilyon yuana, yani yaklaşık 19,6 trilyon ABD dolarına ulaşmasının beklendiğini belirten Han, ülkenin 16 yıldır üst üste dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunu koruduğunu ifade etti.

Çin'in inovasyon kapasitesi, yaşam beklentisi, yoksulluğun azaltılması ve yenilenebilir enerji alanlarında da kayda değer ilerleme sağladığını dile getirdi.

15. Beş Yıllık Plan'ın, 2035 yılına kadar sosyalist modernleşmenin temelden gerçekleştirilmesi ve 2050'ye kadar modern bir sosyalist ülkenin inşa edilmesi hedefleri doğrultusunda kritik bir dönemi temsil ettiğini söyleyen Han, planın yüksek kaliteli kalkınma, ortak refah, teknolojik inovasyon, yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm ile barışçıl kalkınma ilkeleri etrafında şekillendiğini belirtti.

Çin tarzı modernleşmenin beş temel özelliğine değinen Han, bunları büyük nüfusa dayalı kalkınma, tüm halk için ortak refah, maddi ve manevi gelişmenin birlikte ilerlemesi, insan ile doğa arasında uyum ve barışçıl kalkınma yolu olarak sıraladı.

Han, modernleşmenin nihai amacının insanların daha iyi ve daha mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak olduğunu, bunun Çin ve Türkiye dahil pek çok gelişmekte olan ülke için ortak bir hedef teşkil ettiğini söyledi.

Seminerde Çin-Türkiye ilişkileri de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Han, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkiye'nin Orta Koridor projesinin hedef ve avantajlarının büyük ölçüde örtüştüğünü, altyapı, lojistik, ticaret, finans ve yeşil kalkınma alanlarında işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Han, "Türkiye ile modernleşme deneyimlerinin paylaşımını güçlendirmeye ve kalkınma stratejilerinin uyumunu artırmaya istekliyiz" diye konuştu.

Çinli yetkili, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin Xi'an'dan Türkiye'ye uzanan hattının, taşımacılık süresini yaklaşık 12 güne düşürerek ticaret açısından önemli kazanımlar sağladığını da kaydetti.

Seminere katılan Ankara Küresel Danışmanlık Grubu Kurucu Ortağı Gülsüm Akbulut Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede Çin'in küresel ekonomi üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Akbulut, "Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in attığı her adımın dünyayı etkilediğini", küresel üretimdeki payı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olan bir ekonominin çevre, teknoloji ve ticaret alanlarında attığı adımların tüm ülkeleri yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Akbulut, Çin'in yenilenebilir enerji, sıfır karbon hedefi, inovasyon ve yoksulluğun kalıcı biçimde azaltılması konularında ortaya koyduğu hedeflerin küresel ölçekte önem taşıdığını belirtti.

Çin'in ithalatı artırma yönündeki yaklaşımının Türkiye açısından da fırsatlar sunduğunu ifade eden Akbulut, Orta Koridor'un geliştirilmesi, yeşil enerji, demiryolları ve finans alanlarında işbirliğinin derinleşebileceğini söyledi.

Akbulut, Çin vatandaşlarına yönelik bu ay başında açıklanan vizesiz seyahat uygulamasının da turizm ve kültürel etkileşimi artırmasının beklendiğini kaydetti.

Seminer, Han'ın katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Etkinlikte, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın yalnızca Çin için değil, Türkiye dahil küresel ekonomi için de yeni işbirliği ve kalkınma fırsatları sunduğu vurgulandı.