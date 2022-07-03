Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,5 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,5 Arttı

03.07.2022 16:30
Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,5 Arttı

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan Çin'in demiryolu yük hacmi 2022'nin ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan Çin'in demiryolu yük hacmi 2022'nin ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Şirketin Cumartesi günü verdiği bilgiye göre, bu dönemde Çin demiryolu ağı aracılığıyla bir yıl öncesine kıyasla 102 milyon tonluk artışla toplamda 1,95 milyar ton yük taşındı. Elektrik üretimi için kullanılan ve demiryolları aracılığıyla taşınan kömür miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak toplamda 690 milyon tona ulaştı. Çin-Avrupa yük trenlerinin sefer sayısı da yılın ilk yarısında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 7.473'e ulaştı. Trenler bir önceki seneye kıyasla yüzde 2,6'lık artışla 720.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıdı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,5 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,5 Arttı - Son Dakika
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