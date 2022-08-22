Video: Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Daha da Yakınlaşıyor - Son Dakika
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Video: Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Daha da Yakınlaşıyor

22.08.2022 12:11
Video: Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Daha da Yakınlaşıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da devam eden altıncı Uluslararası İpek Yolu Fuarı, bir dizi yabancı girişimci için geniş Çin pazarına açılan bir pencere sunuyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da devam eden altıncı Uluslararası İpek Yolu Fuarı, bir dizi yabancı girişimci için geniş Çin pazarına açılan bir pencere sunuyor.

Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki daha yakın ekonomik ilişkilerin bir kanıtı olan fuar, aralarında Tayland, Gana ve Singapur'un da bulunduğu 70'in üzerinde ülke ve bölgeden katılımcıyı biraraya getirdi.

EBEN ADJEİ KWAME, Ganalı katılımcı

"Buraya Gana'da üretilen ürünlerimiz, davullarımız, el sanatlarımızla geldik. Sonra bu platformu (ürünleri) tüm dünyaya tanıtmak için kullanıyoruz. ve bu kez, bu Kuşak ve Yol İnisiyatifi aracılığıyla Gana'nın başka yatırımcılara sahip olabileceğini görebiliyoruz, Çinli şirketler Gana'ya gidebilir ve yatırım yapabilir. Kazan-kazan ortakları (olabilir). Bunun çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

SUNG HAE-LEE, Güney Kore KOBİ'leri ve Startup'ları Ajansı'nın Xi'an Büro Şefi

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin derinleşmesiyle birlikte, kıyı bölgelerine kıyasla, şimdi Çin'in kuzeybatısında fırsatlar bulmaya çalışıyoruz. Teknoloji tabanlı firmaları fuara katılmaları için aktif olarak yönlendiriyoruz. ve birçok Güney Koreli işletme beklentilerle dolu."

2013 yılında Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ortak kalkınma ve refah için Asya'yı Avrupa'ya ve eski İpek Yolu ticaret güzergahlarının ötesine bağlayan ticaret ve altyapı ağları kurmayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın verileri, 2013'ten 2021'e kadar Çin ile Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki toplam mal ticareti hacminin yaklaşık 11 trilyon ABD doları olduğunu ve iki yönlü yatırımın ise 230 milyar doları aştığını gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.

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Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor Video: Çin'in Tekstil Kenti Yılın İlk Yarısında Sağlam Bir Büyüme Kaydetti Video: Çin'in Tekstil Kenti Yılın İlk Yarısında Sağlam Bir Büyüme Kaydetti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, İpek Yolu, Singapur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Daha da Yakınlaşıyor - Son Dakika

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