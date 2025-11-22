İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin sözlerini iki ülke arasında yol açtığı gerilime dair tutumunu açıklayan mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, mektupta, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk kez bir Japon liderin, "Tayvan'a yönelik bir saldırının Japonya'ya saldırı sayılacağı" fikrini resmi olarak dile getirdiğine ve bunu kolektif savunma hakkıyla ilişkilendirdiğine dikkati çekti.

"TAKAİÇİ'NİN SÖZLERİ ULUSLARARSI HUKUKUN İHLALİ"

Daimi Temsilci Fu, Takaiçi'nin sözlerinin, uluslararası hukuku ihlal ettiğini, savaş sonrası uluslararası düzenin altını oyduğunu ve geçmişte Japon saldırganlığının mağduru olmuş Çin halkı ve Asya halklarına açık tahrikte bulunduğunu ileri sürdü.

Fu, Japon tarafının, Çin'in uyarılarına ve protestolarına rağmen hatalı beyanları geri çekmediğini belirterek, bundan son derece rahatsız olduklarını ve kararlılıkla karşı çıktıklarını belirtti.

"ASKERİ MÜDAHALE SALDIRI EYLEMİ OLARAK GÖRÜLECEK"

Japonya'nın Tayvan Boğazı'na askeri bir müdahalede bulunması halinde bunu "saldırı eylemi" olarak göreceklerini ifade eden Fu, Çin'in bu durumda BM Şartı ve uluslararası hukuktan kaynaklanan kendini koruma hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.

Fu, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın "yenik devleti" olarak tarihsel suçları üzerinde düşünmesi, Tayvan konusundaki siyasi taahhüdüne uyması, bu konudaki tahriklerine son vererek hatalı beyanları geri çekmesi gerektiğini vurguladı.

Mektup, tüm BM üyesi ülkelere Genel Kurul belgesi olarak dağıtılacak.