Çin, Kenya'daki "Borç Tuzağı" İddialarını Reddetti

NAİROBİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Pazar günü, Kenya'da "borç tuzağı" iddialarına karşı çıkarak, Beijing ile yapılan finansman düzenlemeleri yüzünden tek bir Afrika ülkesinin bile borç krizine girmediğini belirtti. Çin'in Nairobi Büyükelçisi Zhou Pingjian, Sunday Standard gazetesinde yayınlanan makalesinde, Doğu Afrika ülkesinin kamu borcunun yüzde 10'undan veya dış borcunun yüzde 20'sinden azını, Çinli kredi sağlayıcılara borçlu olduğunu belirtti.

Makalede, "Bu nedenle, Çin'i Kenya'ya kredi sağlayan ana kaynak olarak etiketlemek abartılı bir açıklama olur" ifadesi yer aldı. Zhou, genelde çok taraflı finans kurumları ve ticari kredi kuruluşları formatındaki Batılı yatırımcıların, Kenya da dahil olmak üzere çoğunlukla Afrika ülkelerinin en büyük alacaklıları olduklarını söyledi. Çin Büyükelçisi, ülkesinin borç anlaşmalarına hiçbir siyasi bağlayıcılık eklemediğini, ayrıca hiçbir Afrika ülkesini kredi çekmeye zorlamadığını vurguladı. Büyükelçi, Çin'in verdiği krediler yüzünden tek bir gelişmekte olan ülkenin bile "borç tuzağına" düşmediğini ifade etti. Zhou, "Aslında 'borç tuzağı' söylemi, Afrika'yı sonsuza dek bir yoksulluk ve geri kalmışlık tuzağına sokmak isteyenler tarafından oluşturulan bir anlatı tuzağı" dedi. Büyükelçi, Çin'den gelen krediler "borç tuzağı" yaratmakla etiketlenirken, sadece Batılı ülkeler tarafından geçmişte sağlanan kredilerin kalkınma yardımı olduğunun söylenemeyeceğini belirtti. Çin-Afrika finansman işbirliğinin, Afrika'ya kalkınma için yetersiz fon sıkıntısını aşmak için yeni seçenekler sunduğunu belirten Zhou, Çin'in, Afrika'ya kendi kendine kalkınması için kapasite oluşturmasına yardımcı olmak üzere, Batı'nın geleneksel finansman kaynaklarından farklı olarak yeni finansman kanalları sağladığını bildirdi.

Zhou, "İşbirliğimizin verimli ve somut sonuçları, herkesin görebileceği gibi açık seçik ortada" dedi. Büyükelçi, Batılı ülkelerin sağladığı finansmanın, daha çok üretim dışı sektörlere odaklandığını ve çoğu zaman kıtanın uzun vadeli büyüme ve istikrarına zarar veren siyasi koşullarla birlikte geldiğini kaydetti. Zhou, "Bu tür finansman, Afrika'nın ekonomik büyümeyi ilerletmesi, daha fazla vergi geliri elde etmesi, ihracatı artırması ve ödeme dengesinin iyileştirilmesi için döviz kazanmasına gerçekten yardım etmek yerine, kıtayı yeniden yapılandırma için bir araç olarak kullanılıyor" dedi. Büyükelçi, ülkesinin G20 Borç Servisi Askıya Alma Girişimi çerçevesindeki uygulamaları en yoksul ülkeler için tam olarak hayata geçirdiğini, diğer G20 üyelerinden daha fazla borç ödemesini ertelediğini, ayrıca 19 Afrika ülkesiyle borçların hafifletilmesi konusunda anlaşmalar imzaladığını veya ortak bir anlayışa ulaştığını belirtti.