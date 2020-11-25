Çin menşeli Kovid-19 aşısı Diyarbakır'da gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika

Çin menşeli Kovid-19 aşısı Diyarbakır'da gönüllülere uygulanıyor

25.11.2020 11:53
Çin menşeli Kovid-19 aşısı Diyarbakır'da gönüllülere uygulanıyor, System.String[]

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde gönüllülere uygulanmaya başladı.

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde gönüllülere uygulanmaya başladı.

Daha önce öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarına yapılan aşı, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde uygulanıyor.

Aşı uygulamasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan eczacı Mehmet Cengiz, sevdiklerini korumak adına aşıyı yaptırdığını söyledi.

Cengiz, "Bu virüsün toplumdan ayrışması için herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Biz de gönüllü olduk. Hocalarımıza güvendik, geldik aşı yaptırdık." dedi.

İlaç firmasında çalışan Mustafa Kemal Doğan, bir aylık süreçte aşının birçok sağlık çalışanına yapıldığını, süreci takip ettiğini anlattı.

"Güvenilir buldum ve gönüllü olmak istedim." diyen Doğan, bugün de gelip aşı yaptırdığını aktardı.

Doğan, "Herhangi bir sıkıntı olmadı, tavsiye ediyorum." diye konuştu.

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ da Sağlık Bakanlığının izniyle aşı denemelerini gönüllüler üzerinde başlattıklarını ifade etti.

Akdağ, 23 Kasım'dan itibaren her gün ortalama 20 kişiye aşı uygulandığını dile getirerek, "Şu an itibarıyla bir sıkıntımız yok, gayet iyi gidiyor. Aşı uygulamaları devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda talep var"

DÜ Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Çin menşeli aşıyı ekim ayında sağlık çalışanlarına uygulamaya başladıklarını, şu ana kadar 90 kişiye yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın onayı ile tüm Türkiye'de birçok merkezde uygulamaya başlandığına dikkati çeken Çelen, şunları kaydetti:

" Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de Dicle Üniversitesinde talep eden gönüllülere yönelik uygulama yapılıyor. Antikor ve PCR testlerinden iki gün sonra aşı yapıyoruz. Gerçekten çok sayıda talep var. İnsanlar çok ilgili. Günde 20'ye yakın gönüllünün testlerini alarak faz-3 çalışmamıza dahil ediyoruz. Sadece Diyarbakır'dan değil çevre illerden de talep var.

Şu ana kadar aşı ile ilgili bir yan etkiyle karşılaşmadık. Hafif halsizlik, baş ağrısı, çok nadiren de ateş bulgusu var. Fakat bu tüm aşılarda olan şeyler. Onun dışında herhangi bir sıkıntı görmedik. Aşı yaptıran kişiler yine maske kullanımına riayet ediyor. Aşının doğal bağışıklık geliştirip geliştirmediğini anlamak için antikor değerine bakılması lazım. Bu nedenle tüm önlemlerin alınmasına devam etmek gerekir."

Çin Halk Cumhuriyeti, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin menşeli Kovid-19 aşısı Diyarbakır'da gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika


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